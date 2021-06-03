 مراسم غيابية في كوباني لـ 3 شهداء من قوات الدفاع الشعبي

وحضر المراسم التي أقيمت في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني المئات من أهالي مقاطعة كوباني وريفها وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس المجلس العسكري في إقليم الفرات عصمت شيخ حسن كلمة قال فيها: "نحن أمام ثلاثة شهداء ضحوا بدمائهم من أجل هذا الشعب". وأضاف: "هؤلاء الشهداء استشهدوا في جبال كردستان الحرة من أجل تحقيق الحرية والنصر لشعبنا الكردي".

وفي الختام قال شيخ حسن: "هذا الوطن والإدارة الذاتية صنعت بفضل دماء الشهداء، ويجب علينا ألّا ننسى هذا الأمر".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في إقليم فرات ماجدة حسون كلمة قالت فيها: "شهداؤنا هم الحقيقة لأنهم يوفون بوعدهم وشعبنا لن ينسى هذا".

وشددت ماجدة حسون على ضرورة تكاتف ووحدة الشعب الكردي والوقوف صفاً واحداً "للحفاظ على ما ورثناه من تضحيات من شهدائنا الذين بذلوا أرواحهم لأجلنا لنحيا بسلام, لذا يتوجب علينا أن نكون لائقين لهذه التضحيات".

وبدوره ألقى محمد عيسى شقيق الشهيد جيا حفتانين كلمة عاهد فيها أخاه وجميع الشهداء بالسير على نضالهم "لأنهم أوقدوا لنا شعلة الحرية".

وفي ختام المراسم، سلم مجلس عوائل الشهداء وثائق استشهاد المقاتلين الثلاثة إلى ذويهم بعد أن تمت قراءتها أمام حشود المشاركين.

والشهداء هم كل من "الشهيد محمود عيسى, الاسم الحركي شرفان كوباني تاريخ الاستشهاد 18من نيسان/ أبريل 2021 متينا. الشهيد ويسو عثمان, الاسم الحركي جيا حفتانين تاريخ الاستشهاد 9من أيار مايو 2021. والشهيد (أحمد بوزان) الاسم الحركي بروسك كوباني تاريخ الاستشهاد 20من مايو2021".

وفي ختام المراسم تم نقل رفاة الشهيد أوصمان محي الدين الاسم الحركي كمال بير من مزار ناحية شيران إلى مزار الشهيدة دجلة.

(ج ع/ك)

ANHA