 مراسم استذكار44 شهيداً في الدرباسية

مراسم استذكار الشهداء الـ 44 من صفوف قوات الكريلا ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، نظمت في صالة مركز الثقافة والفن في الناحية، وشارك فيها ذوو الشهداء وأعضاء مؤسسات الناحية والأهالي.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، سالم السالم، واستذكر في بداية حديثه شهداء الحرية، وقال "نستذكر اليوم44 شهيداً من أبنائنا الذين هم شموع ينيرون طريق الكرامة والحرية، جميعهم استشهدوا على الطريق الذي رسمه لنا القائد عبدالله أوجلان وأناروا لنا هذا الطريق بدمائهم الطاهرة".

السالم أكد أن إرادتهم قوية وسيبقون على عهدهم مع الشهداء في مواصلة دربهم.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة سجلات الشهداء الـ 44، وتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(أ ح/سـ)

ANHA