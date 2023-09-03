 مقتل وإصابة 14 مرتزقاً في تصدي مجلس تل أبيض العسكري لهجماتهم

ونشر مجلس تل أبيض العسكري بياناً حول هجمات مرتزقة الاحتلال التركي وتصدي مقاتليه لهم.

البيان نشر على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، وجاء فيه:

"فيما تواصل قوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، عمليّتها “تعزيز الأمن” في ريف دير الزور الشَّرقيّ والشِّماليّ لمكافحة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ والمرتزقة الذين يسعون لنشر الفوضى، يحاول جيش الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته عرقلة العمليّة عبر شَنِّ الهجمات على كافَّة مناطق شمال وشرق سوريّا.

ففي السّاعة (6.25) من صباح اليوم الأحد، شَنَّ مرتزقة الاحتلال التُّركيّ هجوماً على قرية “صكَيرو” الواقعة شرقيّ بلدة “عين عيسى”، وأسفر تصدّي قوّاتنا لهم عن مقتل /5/ مرتزقة، فيما تراجع المرتزقة الآخرون. كما تصدّى مقاتلونا للتعزيزات التي استقدمها المرتزقة، ودخلت قوّاتنا في اشتباكات معهم، أدَّت إلى مقتل مرتزقين اثنين، وجرح سبعة آخرين.

حصيلة الاشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة مرتزقة، إضافة إلى جرح سبعة آخرين".

(سـ)