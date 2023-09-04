 منسقية جامعات شمال وشرق سوريا تصدر المفاضلة العامة

وتضم المفاضلة العامة التسجيل في كافة كليات ومعاهد جامعات شمال وشرق سوريا، ومعاهد إعداد المدرسين التابعة لهيئة التربية لشمال وشرق سوريا، والمعهد الصحي التابع لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، حسب ما كشفته المنسقية على موقعها الالكتروني.

وتتوزع مراكز التسجيل في المفاضلة على أربعة مراكز رئيسة في شمال وشرق سوريا هي:

جامعة روجآفا: المبنى الرئيسي، قامشلو، الهلالية.

جامعة كوباني: المبنى الرئيسي، كوباني.

جامعة الشرق: المبنى الرئيسي، الرقة.

الشهباء: الأحداث، مركز KPC.

الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة للتسجيل بينت المنسقية:

صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد أو هوية تعريف لمكتومي القيد.

8 صور شخصية جديدة.

النسخة الأصلية من شهادة البكالوريا.

وثيقة من الكومين.

وثيقة من مجلس عوائل الشهداء بالنسبة (لأبناء، أخت، أخ، أم، أب، وزوجة) الشهيد.

وثيقة من الدفاع الذاتي للطلاب الشباب ذوي مواليد: 1998، 1999، 2000، 2001، 2002.

آلية التسجيل

وسيتم التسجيل على عدة مراحل وهي، تسجيل لكافة الطلاب في مراكز المفاضلة بدءاً من 06/09/2023 ولغاية 16/09/2023.

ومن ثم المرحلة الثانية سيتم فيها فرز الطلبة الراغبين في التقدم لمفاضلة الأقسام التي تتطلب الامتحان (طلاب العلمي الحاصلين على 80% وما فوق) على المراكز الامتحانية.

فيما سيتم الامتحان بنظام الأتمتة بتاريخ 20/09/2023 في المواد التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم.

والأقسام التي تتطلب الامتحان هي:

في جامعة روجافا: كلية الطب، هندسة العمارة البيئية، الهندسة الزراعية، هندسة البترول والبتروكيميا، الحاسوب، الاتصالات، الميكاترونيك، البيوكيميا.

في جامعة الشرق: الكلية الطبية، الهندسة الزراعية.

في جامعة كوباني: المعهد الطبي.

هيئة الصحة: المعهد الصحي.

وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في 24/09/2023، وبعد صدور النتائج ستستقبل مراكز المفاضلة الطلاب لتسجيل رغباتهم (15 رغبة) ما بين 26/09- 02/10/ 2023.

فيما كشفت المنسقية أنه سيتم البدء بالدوام الرسمي للطلاب الجدد في جامعات شمال وشرق سوريا بتاريخ 14/10/2023.

(خ ع/سـ)

ANHA