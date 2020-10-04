أطلق اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، حملة " نحن نقول لا"، تنديدًا بجرائم الاحتلال التركي بحق المرأة، والدعوة إلى الانتفاض ضده.

وفي هذا الإطار أصدر مجلس المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، بيانًا للرأي العام، أشار من خلاله إلى أن المرأة الشابة ستحمي أرضها وترفض الذل والخضوع للاحتلال.

هذا وقرئ البيان عند دوار بلدة أبو قلقل جنوب مدينة مبنج وجاء فيه:

"باسم المرأة الشابة في منبج وريفها نرى اليوم ما تشهده مدننا من زعزعة للأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا نتيجة ما يقوم به الاحتلال التركي من انتهاكات بزعامة قاتل الأطفال أردوغان، فالآن وبعد مئات الأعوام يريد أن يسترد خرافات أجداده بقتل الأطفال والنهب والاغتصاب.

نحن اليوم، وباسم المرأة الشابة في منبج وريفها نقول إن من يريد أن يعيش بحرية وكرامة يجب أن يعرف أن العيش تحت ظروف الاحتلال هو قبول للموت.

ونحن الشعب الكردي صاحب هذه الأرض، سنحمي أرضنا، ولن نسمح أن تتكرر جرائم العثمانيين على ترابها الطاهر وعلى وجه الخصوص المرأة التي تعرضت لجميع أنواع العنف وسلب الحقوق، ولكنها رفضت الذل والخضوع.

ونقول للمرأة الشابة أن تتبع الثورة الديمقراطية من أجل حريتها وحرية مجتمعها ومن أجل الوصول إلى مجتمع حر ديمقراطي"

(كروب/سـ)

ANHA