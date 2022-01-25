 مجدداً محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه في إمرالي

وتقدم اليوم، المحامون (مظلوم دينج، إبراهيم بيلمز، نوروز أويسال، سرباي كوكلو) بطلب للقاء القائد أوجلان إلى النيابة العامة التي لم ترد مجدداً على الطلبات التي يقدمونها.

ويتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجنه بإمرالي ذو الحراسة المشددة، لعزلة شديدة تطبقها عليه السلطات التركية، منذ أن تم اعتقاله سنة 1999 عبر مؤامرة دولية، وتمنع عنه المحامين ولقاءات العائلة، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في 25 آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه دام خمس دقائق فقط، ‏ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد عبد الله أوجلان مقابلة موكلهم أوجلان بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء بموكلهم.

(ل م)