 محاضرة حول العنف ضدّ المرأة في هجين

وحضر المحاضرة العشرات من أهالي هجين وريف دير الزور الشرقي، وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت الإدارية في إدارة المرأة في دير الزور شهرزاد جاسم حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وضد المجتمع بشكل عام. إلّا أنّ المرأة هي الأكثر عرضة للعنف بسبب جملة عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكذلك بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية.

شهرزاد جاسم أشارت إلى أنّ تحرّر المجتمع مرتبط بتحرّر المرأة، كما تطرّقت إلى مسؤوليات وواجبات وحقوق المرأة في المجتمع.

وتخللت المحاضرة مداخلات واستفسارات من المشاركين حول موضوع المحاضرة.

(خ ع/ك)

ANHA