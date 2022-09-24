 لشرح مفهوم الهوية الوطنية: مسد يعقد ندوة حوارية في الشدادي

بدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت تلاها شرح مفصل من قبل عضو مجلس سوريا الديمقراطية عزيز السليمان لمفهوم الهوية الوطنية وأكد أن " أزمة الهوية قضية مركزية لأي حوار أو جلسة للحديث عن الأزمة السورية ومدى عمقها وسبل الحل الجذري لها".

وأضاف السليمان خلال شرحه أن الهوية الوطنية هي انتماء الشخص لأرضه وموطنه الأم, وتشكل الهوية الوطنية سقفاً لجميع الأطياف والأديان في سوريا على أساس المواطنة.

عضوة مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في ناحية الشدادي انتصار الحسن قالت على هامش الندوة:" قمنا اليوم بعقد الندوة الحوارية تحت شعار مفهوم الوطنية وذلك بحضور الفعاليات الشعبية ووجهاء العشائر والمثقفين وممثلين عن الأحزاب السياسية في الناحية وذلك بهدف الشرح الشامل لمعنى الهوية الوطنية".

وتابعت: "إن الحرب خلال عشر سنوات أثرت بشكل كبير على مفهوم الهوية الوطنية لدى الكثير من أبناء المجتمع الذي نعيش فيه, وما زاد من ذلك هو تصارع العديد من القوى الإقليمية والتي غايتها التهجير واحتلال المزيد من الأراضي على حساب شعوب المنطقة، وسعي بعض الدول بشكل جدي للتفريق بين شعوب المنطقة وطمس هويتهم الوطنية وانتمائهم للأرض التي يعيشون عليها".

وأضافت انتصار الحسن: "الهوية الوطنية يجب أن تستند إلى المكون التاريخي للمكونات وليس إلى الموقع أو المكون الجغرافي الذي يلغي الآخر على أساس الأغلبية".

كما اعتبرت أن التعايش المشترك تحت مظلة أخوة الشعوب هو الهوية الوطنية الحقيقية لهم ولانتمائهم الوطني".

ANHA