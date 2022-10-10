 لجنة شلير تحيي الذكرى الثالثة لاحتلال منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي

نظمت لجنة شلير، اليوم، فعالية بالتزامن مع مرور 3 سنوات، على احتلال سري كانيه ومقاطعة كري سبي من قبل دولة الاحتلال التركي، وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

حضر الفعالية العشرات من الأطفال وذويهم من مدينة قامشلو. ورفع المشاركون صور الأطفال الذين استُهدفوا من قبل الاحتلال التركي، ويافطات كتب عليها "يموت أردوغان، ولا للاحتلال التركي".

بدأت الفعالية بقراءة بيان من قبل الطالبة ضمن كروبات لجنة شلير، فراشين دجوار.

جاء في مستهل البيان: "في تاريخ 9-10 -2019 هاجم الاحتلال التركي منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، وابتعدنا عن منطقتنا ومدرستنا وأصدقائنا وتلاشت أحلامنا".

أضاف البيان: "إن الكثير من الأطفال اليوم في مناطقنا المحتلة يتعرضون للهجمات والقتل بالأسلحة المحرّمة دولياً، ويبتعدون عن ثقافتهم أمام أنظار العالم أجمع، ويبقى الصمت هو جوابهم الوحيد. نحن الأطفال نطالب بحقوقنا ولغتنا وثقافتنا والعودة إلى منازلنا وأصدقائنا في سري كانيه وكري سبي ونسترجع أحلامنا".

ثم ألقى 3 أطفال ضمن كروبات لجنة شلير قصائد تتحدث عن منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي المحتلتين وهم أحمد الينبوعي وكولناز يوسف، وجوليا خلو.

واختتمت الفعالية بترديد شعارات تحيي مقاومة سري كانيه وكري سبي، وتندد بالاحتلال التركي.

(د د/ف)

ANHA