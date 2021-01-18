 لجنة الثقافة في هجين تقيم فعالية للتعريف بتراث وأنساب المنطقة

الفعالية نظمت ضمن خيمة تراثية ( بيت شعر ) في بلدة الباغوز التي كانت أخر معاقل مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، وحضرها العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر وشعراء ونساء المنطقة.

وتهدف الفعالية للتعريف بتراث المنطقة وهوية عشائرها وأنسابهم من خلال القصائد التي تم القائها في الخيمة والتعريف بأنساب العشائر التي سردها كبار وجهائها وعلماء الأنساب.

وجرى استعراض للخيول العربية الأصيلة خلال الفعالية وتحضير القهوة العربية المرة التي تمتاز بها المنطقة بالإضافة الى سرد بعض القصص القديمة لأهالي المنطقة.

وفي نهاية الفعالية قدمت لجنة الثقافة والتراث التمر مع اللبن وهي من العادات العريقة لأهالي المنطقة.

ويذكر ان بلدة الباغوز كان اخر معاقل مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، وتم تحريرها في الـ 21 من آذار عام 2019، من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وتم الإعلان عن تحرير البلدة بشكل رسمي في الـ 23 من الشهر ذاته، خلال مؤتمر صحفي.

(ف ع/م)

ANHA