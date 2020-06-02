 كوباني.. مديرية المياه تقترب من إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الـ16 ألف متر

تواصل مديرية المياه العمل على إنجاز مشروع تمديد شبكات المياه إلى حي كوباني الجديد، بطول كلي يبلغ 16 ألف متر، وباتت المديرية على بُعد أسبوعين من إنهاء المرحلة الأولى التي تشمل تمديد 8 آلاف متر.

وفي إطار المرحلة الأولى، حفرت المديرية قنوات لأنابيب نقل المياه من طريق قرية ميناس غربي مدينة كوباني صوب طريق حلب جنوبي المدينة، بحيث يمر من حي كوباني الجديد.

وتستهدف مديرية المياه من مشروعها هذا تأمين مياه الشرب للقاطنين في حي كوباني الجديد الذي جرى تشييده بعد عام 2016، وتقطنه حالياً العشرات من الأسر.

وتؤكد الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في إقليم الفرات خليصة عبد القادر استمرار العمل على المشروع لحين إنجازه بالكامل.

وتخطط المديرية لضخ المياه عبر الأنابيب التي تم تمديدها في إطار المرحلة الأولى فور الانتهاء منها، وذلك بقصد التجربة واختبار دقة إنجاز المشروع، وإن لم تواجههم أية مشاكل، سيتم البدء بالمرحلة الثانية.

إلى جانب ذلك، أنهت المديرية مشروعا آخر لتمديد شبكات المياه بطول 1500 متر في حي بوطان شرقي, لكنها لم تضخ المياه عبر الأنابيب بعد، وبانتظار وضع خريطة لضخها.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل في مشروع تمديد شبكات المياه لحي كوباني الجديد بدأ منتصف شهر شباط/فبراير العام الجاري.

ووضعت المديرية في مخططها إنجاز 14 ألف متر في البداية، لكنها أضافت ألفي متر مؤخراً، ولا يُستبعد أن تتم إضافة توسيعات جديدة إن دعت الحاجة لذلك.

(ج)

ANHA