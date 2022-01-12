 كريلا TV ينشر مشاهد عملية ضد جيش الاحتلال التركي في خاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، كشف فيه العملية التي نفذها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (HPG)، ووحدات المرأة الحرة (YJA Star)، ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة خاكورك، جاء فيه:

"نفذ مقاتلونا في قوات الدفاع الشعبي (HPG)، ووحدات المرأة الحرة (YJA Star)، عملية ضد جنود الاحتلال التركي في تلة الشهيدة آخين في منطقة خاكورك التابعة لمناطق الدفاع المشروع، وذلك في الساعة الـ 12:20 من يوم 15 آذار 2021، حيث نجح مقاتلونا في استهداف مواقع جنود الاحتلال التركي ودمروا خنادقهم وقتل وإصابة العديد منهم، وبعد هذه العملية النوعية، أقدم جنود الاحتلال التركي بقصف المنطقة، وفي الساعة الـ 10:30 من مساء اليوم ذاته انتشلوا قتلاهم وجرحاهم عن طريق المروحيات التابعة لهم".

(ف)