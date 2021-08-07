 KPC-Dحلب تطلق حملة للتشجيع على التعلم باللغة الأم

ضمن الجهود التي تبذلها لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب للتشجيع على الالتحاق بمدرسة الشهيد قهرمان لتعليم اللغة الأم، أطلقت اللجنة حملة تحت شعار "حماية الثورة تتحقق بثقافة ولغة المجتمع".

الحملة دخلت يومها الثالث بتوزيع البروشورات المكتوبة باللغتين العربية والكردية والتي تحمل عبارات تؤكد على أهمية الحفاظ على اللغة كونها بوابة للحفاظ على الوجود والتخلص من العبودية.

كما تضمنت البروشورات معلومات عن أماكن التسجيل في مدرسة الشهيد قهرمان في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وهي كل من الأشرفية :مجلس الشهيد جنكيز، الشيخ مقصود غربي : مجلس الشهيد روبار قامشلو، الشرقي :مدرسة الشهيد قهرمان.

المعلمة سوزان محمد وهي إحدى المشاركات في الحملة قالت إن الهدف الأساسي للحملة هو التأكيد على أهمية الحفاظ على اللغة الكردية، وتوعية الشعب بأنها هويتنا في التعريف بأنفسنا، وإن الثورة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على اللغة ومنع اندثارها.

سوزان أشارت خلال حديثها إلى أن عدد المشاركين في هذه الحملة بلغ 150 معلماً ومعلمة، ونوهت إلى أن هنالك إقبالاً من قبل الأهالي على هذه الحملة وتمنت أن يرسل جميع الأهالي أطفالهم لتعلم اللغة الأم ونشرها.

(ك)