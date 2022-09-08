 KNK يدين الكمين الغادر والهجوم على مقاتلي الكريلا ويطالب PDK بتسليم الأسرى

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً، أدان فيه هجوم 5 أيلول الذي استهدف مجموعة من مقاتلي الكريلا في منطقة خليفان.

جاء في مستهل البيان "في 5 أيلول 2022، تعرضت مجموعة من مقاتلي الحرية (مقاتلي قوات الدفاع الشعبي) لكمين في منطقة خلفيان بمنطقة باليسان، حيث استشهد ثلاثة من مقاتلي الكريلا وأصيب اثنان آخران؛ جراء هجوم طائرات مسيّرة تركية، ووقع المقاتلون الجرحى في أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني".

تساءل البيان "كيف يمكن للطائرات المسيّرة اكتشاف مقاتلي الكريلا، وهم يمشون ويتحركون في ليلة مظلمة، وفي منطقة خارج منطقة الحرب؟، من أعطى المعلومات الاستخباراتية للدولة التركية؟ ما الذي كانت تفعله قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك؟".

وتابع "قال القرويون القريبون من مكان الحادث؛ إنه عندما توجهت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مكان الحادث، سُمع صوت إطلاق نار وكل هذا يثير تساؤلات".

ذكر المؤتمر القومي الكردستاني في بيانه "أن قوات الدفاع الشعبي دعت خلال بيان لها إلى إجراء تحقيق في حادثة خليفان، وطالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بتسليم المقاتلين الجرحى إلى قوات الدفاع الشعبي".

وقال "نحن نرى أن قوات الدفاع الشعبي محقة في دعوتها وندعمها على الفور، يجب التحقيق في هذا الحادث وتوضيحه وتسليم المقاتلين المصابين إلى قوات الدفاع الشعبي".

تابع البيان "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقاتلو الكريلا لكمين في هذه المنطقة، فمنذ عام، في 26 تموز 2021، و29 آب 2021، تعرضت مجموعتان للكريلا لكمين نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني، وحتى الآن استشهد 12 مقاتلاً خلال هذه الكمائن الثلاثة".

مضيفاً "لقد دخلت الدولة التركية في حربها الاحتلالية على جنوب كردستان بالآونة الأخيرة، في أزمة كبيرة جداً، حيث يُقتل العديد من جنودها كل يوم، كما تم مؤخراً إسقاط العديد من المروحيات الخاصة بها، لذلك يكثف الحزب الديمقراطي الكردستاني ويوسّع تعاونه ودعمه لدولة الاحتلال، فينشئ لها مواقع ونقاط عسكرية في بعض الأماكن، كما يقوم بدعم الدولة التركية في كثير من الإمكان".

وأردف "على مدى السنوات الماضية، حشد المؤتمر القومي الكردستاني كل موارده وحاول منع تعاون القوى الكردستانية مع دولة الاحتلال، لكن للأسف، وعلى الرغم من كل جهوده، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعاون مع الأعداء ويوسع هذا التعاون أكثر فأكثر.

نحن نعلم جيداً أن هدف الدولة التركية هو القضاء على كل إنجازات شعب كردستان وتدميرها، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجميع هم هدف للدولة التركية".

ناشد المؤتمر القومي الكردستاني في بيانه الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مرة أخرى؛ أن حركة الحرية لشعب كردستان وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية في أجزاء كردستان الأربعة، وحققت العديد من الإنجازات، وقدمت الكثير من التضحيات الكبيرة "إن تعاونكم مع الدولة التركية سواء على المستوى القومي أو الدولي يلحق ضرراً كبيراً بنضالنا وعملنا وإنجازاتنا، والحل ليس التعاون مع العدو ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، لكننا نعلم أن هناك بعض المشاكل في حركة الشعب الكردي، ولا يمكن تحقيق حلها إلا من خلال الحوار والنقاشات".

ودعا البيان "جميع الأحزاب والمنظمات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والفنانين والمثقفين وجميع الشخصيات القومية إلى رفع أصواتهم ضد تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال واتخاذ موقف وطني قبل فوات الأوان"، مؤكداً أنه "يجب على الجميع الذين لديهم ضمير ووجدان ألا يلتزموا الصمت حيال ذلك".

وقدّم المؤتمر القومي الكردستاني في ختام بيانه "تعازيه لعوائل الضحايا وقيادة قوات الدفاع الشعبي وشعب كردستان، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، داعياً إلى إجراء تحقيق في هذا الحادث وتوضيحه وتسليم المقاتلين المصابين إلى قوات الدفاع الشعبي، مديناً "الكمين الغادر والهجوم على مقاتلي الكريلا في خليفان".

(ل م)