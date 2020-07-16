ويحمل الملف عنوان "ثورة 19 تموز.. ثورة التغيير والبناء"، ويتألف من ثلاثة أجزاء، يتم خلالها الحديث بإسهاب عن الثورة مدعومًا بلقاءات مع شخصيات واكبت الثورة منذ انطلاقتها حتى وصولها إلى يومنا الحاضر.

في الجزء الأول من الملف سيتم الحديث عن أسباب انطلاق الثورة والمراحل التي مرّت بها، وأهم المعوقات التي واجهتها.

في الجزء الثاني سيتم الحديث عن الفلسفة التي استندت إليها هذه الثورة وركائزها الرئيسة، ومدى تطبيقها وجوانب النقص فيها.

أما الجزء الثالث والأخير، فيتضمن الحديث عن دور المرأة الطليعي في الثورة، وما حققته الأخيرة للمرأة.

ANHA