 خيمة المقاومة في كوباني دعماً للكريلا في حربهم ضد الاحتلال التركي

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات خيمة المقاومة تحت شعار "هلموا لحرب الحرية" في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في باشور كردستان.

وستستمر فعاليات خيمة المقاومة لغاية الـ 22 من هذا الشهر، وتبدأ تحت سقفها النشاطات وتجمّع الأهالي من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

وفي اليوم الأول من الخيمة، شارك أهالي مقاطعة كوباني ووفدٌ من مجلس ناحية القناية ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي وبلدة بيندر وكومينات وقوات حماية المجتمع التابعين لناحية القناية غرب مدينة كوباني.

وألقى العضو في حركة الشبيبة الثورية السورية، زكريا عبد الحنان مسلم، كلمة رحب فيها بالحضور وأشار إلى أن "أكبر الحروب تدور في زاب ومتينا وآفاشين، لكن الهزيمة دائماً ستكون حصة العدو التركي، ومن يتعاون معه ويلعب على حساب الشعب الكردي".

وأكد زكريا عبد الحنان أن قوات الكريلا تحارب وتقاوم وتحمي الشعب الكردي دون أي مقابل.

وطالب في ختام حديثه، الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة بالانتفاض والوقوف في وجه العدو التركي.

يشار إلى أن هذه الخيمة تأتي دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، منذ ليلة يوم الـ 23/24 من نيسان/ أبريل المنصرم، وذلك بهدف احتلال المزيد من جغرافية كردستان.

لكن الاحتلال التركي يتلقى ضربات موجعة على قوات الكريلا التي تفشل مخططات الاحتلال، وتدافع عن أراضي باشور كردستان، ما دفع أبناء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة والعالم الخروج إلى الساحات لنصرة الكريلا.

(ج ع/ج)

ANHA