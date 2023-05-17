 KCK تُجدّد الوعد بتتويج نضال الشهداء بالنصر

بمناسبة شهر الشهداء أيار، نشرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بياناً نصياً، جاء فيه:

"استشهد في شهر أيار العديد من الثوار والوطنيين الذين أدّوا أدواراً تاريخية في بداية وتطور النضال التحرري الكردستاني وعرفهم الشعب الكردي الوطني عن كثب، ولهذا السبب على وجه الخصوص، اتخذت حركتنا من شهر أيار شهر الشهداء، وإننا بدورنا، نستذكر في شخص شهداء شهر أيار جميع شهداء الثورة والديمقراطية بكل احترام وإجلال وامتنان، وننحني أمام ذكراهم، ونجدد الوعد مرة أخرى بتتويج نضالهم بالنصر.

إن لشهر أيار مكانة مهمة للغاية في ثورة كردستان، فمنذ أن كان النضال في بداية مرحلة النضال التحرري الكردستاني، استشهد في شهر أيار الأبناء الأكثر شجاعةً وتضحيةً من الذين رافقوا القائد أوجلان، ووضعوا كل ما يملكون نصب أعينهم وانضموا إلى المسيرة المقدسة مع القائد أوجلان، حيث استشهد في شهر أيار، كل من حقي قرار الذي كان من الشهداء الأوائل للمرحلة الحزبية لحركتنا، وخليل جافغون الذي كان قائداً لمقاومة حيلوان وسويراغ، ورفاقنا فرهاد كوتاي ونجمي أونار ومحمود زنكين وأشرف أنييك، الذين أضرموا النار بأجسادهم في سجن آمد واستشهدوا فيه ضد نظام التعذيب الفاشي المعادي للكرد، وكذلك محمد كاراسونكور الذي كان أحد قادة الثورة المسلحة في كردستان والعديد من الأبطال الخالدين، وإن لرفاق دربنا الشهداء في شهر أيار قيادة بارزة في تنمية ثقافة الشجاعة والتضحية والبطولة من أجل حرية الشعب والوطن، ولهذا السبب، فإن إحياء ذكرى شهر أيار والرفاق الذين استشهدوا في شهر أيار يُعتبر أمراً في غاية الأهمية لتصميمنا على المضي قدماً في طريقهم، ويجب على شعبنا أينما كان، أن يستذكر بهذا الإدراك وهذه المشاعر شهداء شهر أيار أكثر من أي وقت مضى وأن يتمسك بإحياء ذكراهم.

الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمرٌّ في موقفه الخائن

وإن حدثاً من أحداث شهر أيار، الذي سيؤجج من غضب شعب كردستان الوطني على الدوام، هو مجزرة هولير وشهداؤها، حيث أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في العام 1997 على قتل العشرات من رفاقنا المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، ولن ينسى شعبنا أبداً هذه المجزرة والخيانة التي ارتكبها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وللأسف، لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمراً في موقفه الخائن، ويشارك مع الدولة التركية في احتلال كردستان وقتل الكرد، ويتعاون مع جيش الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا المدافعين عن كردستان، وبالإضافة إلى مناطق الدفاع المشروع، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه هذا القائم على الخيانة في روج آفا وشنكال ومخمور، حيث إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ربط نفسه بالكامل مع دولة الاحتلال التركي وحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المعاديين للشعب الكردي.

كما يُعتبر شهر أيار، هو شهر مهم أيضاً بالنسبة للحركة الاشتراكية في تركيا، حيث استشهد في شهر أيار، في البداية كل من إبراهيم كاياباك كايا ودنيز كزميش ورفاقه من الحركة الاشتراكية في تركيا، وإننا بدورنا، نستذكر هؤلاء الشهداء العظماء للحركة الاشتراكية في تركيا بكل احترام وامتنان، ونؤكد مرة أخرى بأننا سنواصل نضالهم.

وقد أولى القائد أوجلان على الدوام أهمية للحركة الاشتراكية في تركيا وخط نضال هؤلاء الثوار العظام، وأظهر أنه يسير على دربهم من خلال ممارسته العملية، وفي مرحلة حاسمة كهذه، التي انخرطت فيها الفاشية في محاولة رامية إلى ترسيخ نفسها في كردستان وتركيا، فإن الكرد هم بأمسّ الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير ودعم الوحدة مع الحركة الاشتراكية والديمقراطية في تركيا وتعزيز النضال ضد الفاشية.

وهذا ما يتأمله الشهداء منا، وينبغي علينا أن نستجيب لذلك ولا بدّ من تحقيقه. ومن هذا المنطلق، يجب على الجميع أن يدركوا ويعيشوا حقيقة الشهداء بطريقة أفضل وأن يعززوا النضال".

(أ ب)