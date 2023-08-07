 إحياء يوم الشهيد الآشوري في تل تمر

نظمت لجنة التنسيق والتشاور للأحزاب القومية في سورية، فعالية بمناسبة يوم الشهيد الآشوري، وذلك في نادي كنيسة القديسة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

وجرت الفعالية بحضور رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين ماينزا والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله، ، والعشرات من أهالي ناحية تل تمر وممثلين عن القوات العسكرية.

وخلال الفعالية ألقى عضو اللجنة المركزية للحزب الآشوري جوني هرمز كلمة قال فيها: " قبل تسعين عاماً لم يتوقع شعبنا الآشوري ما حصل في هذا اليوم، أراد المتآمرون ضدنا جعل هذا اليوم يوم انكسار للشعب الآشوري، فكان يوماً للعز والافتخار".

وأضاف هرمز: "إننا اليوم نقف جميعاً وقفة افتخار واعتزاز، ونحيي بقلوب خاشعة ذكرى كل الإبادات الآشورية على مر التاريخ، يوم الشهيد الآشوري.

وختم هرمز بالقول: "على كل الذين شاركوا في هذه المجازر بحق شعبنا أن يقفوا ويعترفوا بما اقترفت أياديهم، وعلى وجه الخصوص الحكومة العراقية ودولة الاحتلال التركي، اللتان لا تزالان تتنصلان من الاعتراف بالإبادات الجماعية التي ارتكبتاها.

ومن ثم تحدث نائب مسؤول المنظمة الآثورية بشير السعدي قائلاً: "على مر التاريخ قدم شعبنا السرياني الآشوري قوافل من الشهداء، دفاعاً عن وجوده وهويته القومية، وعانى من كل أصناف الظلم والاضطهاد من أجل أن يعيش حياة حرة كريمة".

تلتها كلمة للحزب السرياني على لسان عضو اللجنة المركزية أفرام إسحاق استذكر فيها جميع الشهداء، "فمنذ الحرب العالمية الأولى وإلى الآن وشعبنا يقدم الشهداء، ولا ننسى الاتفاقيات التي هجّرت شعبنا".

وتابع إسحاق حديثه "جميع الاتفاقيات التي وقعت من اتفاقية سايكس بيكو واتفاقية لوزان، كانت كل هذه الاتفاقيات لتفريق شعوب المنطقة، بسبب هذه الاتفاقيات تحولنا من أصحاب أرض، إلى أقليات".

وختم إسحاق بالقول: "من خلال مشروع الإدارة الذاتية نستطيع إثبات وجودنا، وبفضل هذا المشروع تم الاعتراف بلغتنا ووجودنا، فعلينا جميعاً دعم مشروع الإدارة الذاتية".

كما قرئت عدة برقيات أرسلتها المؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، والقوى العسكرية في المنطقة.

ثم ختم الاحتفال بعرض سنفزيون عن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الآشوري.

هذا ويصادف يوم 7 آب يوم الشهيد الآشوري، ففي سنة 1970 أعلن الاتحاد العالمي الآشوري يوم 7 آب يوماً للشهيد الآشوري يتم فيه استذكار الشهداء الذين سقطوا سواء في مجزرة سميل أو في المذابح الآشورية خلال الحرب العالمية الأولى.

(سـ)