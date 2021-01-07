 إدارة المرأة بالطّبقة تعقد اجتماعها السّنويّ الثّالث، وتضع خططها للعام الجديد   

وبدأ الاجتماع الذي عُقد في قاعة مركز الثقافة والفنّ في الطبقة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثمّ رحّبت الناطقة باسم إدارة المرأة، فاطمة بحبوح بجميع النّساء المشاركات في الاجتماع.

ثمّ قرأت توجيهات إدارة المرأة، منسّقية خطّ السّويدية، سميرة العلي، أكّدت من خلالها على دور المرأة, حيث تكمن نهضة المجتمع بدور المرأة الفعّال فيه.

ثمّ تلا التوجيهات، قراءة الوضع السياسيّ من قبل منسقية خطّ الجرنية في إدارة المرأة، سلوى الخلف، وقالت: "إنّ سوريا تعيش أزمات متتالية، وفي الوقت نفسه يشهد العالم تقلّبات واتفاقيات سياسية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، فهذه رؤية واضحة لحرب عالمية جديدة وإبادة للشّعوب والقضاء على ثقافتها بطرق جديدة".

وتابعت سلوى: "هذه الصّراعات التي نراها اليوم ماهي إلّا صراعات وهمية، مع وجود كل من إيران وروسيا وتركيا، فإنّ إحلال السّلام في سوريا صعب مادامت تلك الأطراف تتنازع على السلطة وتفرض سياستها الخاصّة في الوقت الذي تعيش فيه سوريا أزمة اقتصادية حقيقية مع تطبيق قانون قيصر وظهور فايروس كورونا وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية".

وفي السياق ذاته شرحت سلوى الخلف، الوضع التنظيمي لإدارات المرأة خلال عام 2020 وقالت: "لقد أثبتت عضوات إدارات المرأة الجدّية في العمل خلال العام المنصرم, من خلال الحملات التي قادتها في المنطقة, وجاءت في سياق التخلّص من الذهنية الذكورية في المجتمع المرتبطة بالتّسلط على المرأة، وافتتاح دورات محو أمّية، ودورات خياطة، ودورات تمريض".

وبعدها تمّ عرض سنفزيون خاصّ بأعمال وإنجازات إدارة المرأة وريفها خلال عام 2020.

ثمّ فُتح باب النّقاش والمقترحات أمام الحضور لوضع الحلول للصّعوبات التي واجهت المرأة خلال عام 2020، ووضع المخطّط السنوي للعام الجديد، وجاء فيه:

تفعيل لجنة العلاقات وتعيين رفيقات فيها، المتابعة بدورات محو الأمّية في المنطقة، استكمال زيارات البيوت حسب وضع المنطقة، إعطاء ندوات للمرأة من قبل لجنة التدريب ودروس ومحاضرات بالأكاديمية، فتح مكتب في قرية صايكول، والقيام بحملة 8 آذار لمناهضة العنف ضدّ المرأة حسب وضع المنطقة.

(إ)

ANHA