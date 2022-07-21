 حزب (البارتي) في سوريا يدين العدوان التركي السافر على منطقتي زاخو وكوباني

في إطار ردود الفعل المستنكرة للمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في زاخو، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) بياناً أدان فيه العدوان التركي السافر على منتجع سياحي في باشور (جنوب كردستان) واستهداف منطقة في مدينة كوباني والذي أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، جاء فيه:

"في عدوان سافرٍ جديد على إقليم كردستان العراق قصف الجيش التركي منتجع (برخ) الحدودي في زاخو, ليسفر عن ارتقاء 9 شهداء و 23جريحاً في حصيلة غير نهائية.

إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) في الوقت الذي نعبر فيه عن كامل تضامننا مع إقليم كردستان العراق والعراق وعوائل الضحايا, فإننا ندين بشدة هذا العمل العدائي باستهداف المدنيين الأبرياء في خرقٍ فاضح للقوانين الدولية, وهو سلوك تنتهجه الحكومة التركية في استهداف الشعب الكردي في روج آفا أيضاً وذلك واضح للعيان من خلال الاحتلال التركي لمناطق واسعة من روج آفا إضافةً إلى عمليات القصف والاستهداف بالطائرات المسيّرة وبشكل متكرر, كان آخرها بتاريخ يوم أمس الأربعاء حيث تم استهداف غابة كوباني بطائرة مسيّرة مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

كما ندعو الحكومة الاتحادية في بغداد إلى بذل قصارى جهدها في منع تكرار هذه الاعتداءات الإجرامية، وهذا الاستهتار بسيادة العراق, وأداء واجباتها القانونية والدستورية وفق القانون الدولي, وهي دعوة موجهة في الوقت ذاته إلى المجتمع الدولي وهيئاته المعنية.

كما ندعو القوى الكردستانية إلى انتهاج الحوار كحل أسلم للقضايا العالقة، وصولاً إلى علاقات كردستانية متزنة وسليمة، مبنية على قاعدة احترام خصوصية الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلي.

المجد والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والخزي والعار لأعداء الكرد".

(ف)