 هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين: القائد عبد الله أوجلان مدرسة المقاومة

وتجمّع العشرات من معلّي ومعلمات إقليم عفرين أمام مجلس مقاطعة الشهباء بناحية فافين، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وشعار لهيئة التربية والتعليم لمقاطعة عفرين، وصورة الشهيد عكيد جيلو.

وحمل المتظاهرون مشاعل النار وسط ترديد شعارات تحيّي القائد عبد الله أوجلان ومقاومته في سجن إيمرالي، والشعارات التي تستنكر سياسة الفاشية التركية التي تمارس ضد المعتقلين.

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي لناحية فافين، وصولاً إلى ساحة مدرسة السواقة أمام خيمة الاعتصام، حيث تحوّلت التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في هيئة التربية والتعليم جميل خوجه كلمة قال فيها: "نرى أنّ العزلة على القائد عبد الله أوجلان تزداد يوماً بعد يوم، فهدف تلك العزلة معروف. القوى المهيمنة التي لها يد في تلك المؤامرة التي حيكت ضد القائد تريد بتلك العزلة قطع صلة الوصل بين القائد عبد الله أوجلان وكافة الشعوب السائرة على خطاه".

وأضاف خوجه: "هذه العزلة التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة على الإنسانية جمعاء، لذا يريدون بعد 22 سنة قطع صوت الكرد من خلال شخصية القائد آبو، والنيل من إرادة الشعب الكردي، لكنهم لن ينجحوا بذلك".

وتابع خوجه: "القائد عبد الله أوجلان مدرسة تعلّم الشعب الكردي على المقاومة والنضال، هو الذي علمنا ألّا نقبل بالرضوخ أمام أحد، ورغم تلك العزلة التي تفرض عليه إلا أنّه يقاوم في السجون التركية".

واختتم خوجه حديثه بمناشدة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب للقيام بواجبها الإنساني تجاه القائد عبد الله أوجلان، وأن تضغط على الاحتلال التركي لتفك العزلة عنه.

وانتهت التظاهرة بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ل ش/ك)