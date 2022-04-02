 حصيلة الهجمات التركية على إقليم عفرين خلال شهر آذار 

تستمر الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها بشن الهجمات على مقاطعة عفرين ومقاطعة الشهباء.

حصيلة الهجمات على عفرين والشهباء كلاتي:

في ليلة 1 اذار 2022 , استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى المالكية، بيلونية، تل مضيق في الشهباء وعفرين ب 15 قذيفة هاون.

في ليلة 2 اذار عام 22 استهدفت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها قرى مرعناز، مالكية، منغ وبيلونية في عفرين والشهباء ب30 قذيفة هاون.

في 3 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة ليل نهار بقصف قرى مرعناز، مالكية، وشوارغة في عفرين والشهباء.

في 4 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها بقصف قرى مرعناز، مالكية، شوارغة، منغ، بيلونية، تل مضيق في عفرين والشهباء. بصاروخين وقذائف مدفعية.

في 5 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى خراب شمس، تنب، مرعناز، مالكية، عين دقنة, منغ في عفرين والشهباء. ب 3قذائف مدفعية، قذائف الهاون.

في 6 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى شيخ عيس، شيخ عقيل، ابين، تنب، ومرعناز في عفرين والشهباء. بصاروخين،30 قذيفة هاون.

في 7 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى شعلة, منغ, شيخ عيس, حربل، مرعناز مالكية، في عفرين والشهباء 60 قذيفة هاون.

في ليلة 8 اذار استهدفت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها قرى شعلة، منغ، شيخ عيس، حربل، صوغناكة، شوارغة ومالكية ب 60 دبابة و40 قذيفة هاون.

في 9 اذار عام 2022 استمرت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى عين دقنة، شيخ عيسى، تاتمرعش، مرعناز شوارغة، تنب ومالكية في عفرين والشهباء ب٢٠ قذيفة هاون.

في صباح ١٠ اذار 2022 ، استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى مرعناز، شوارغة، تاتمرعش، تنب ، تل جيجان، عين دقنة في عفرين والشهباء بالدوشكا و٣٥ قذيفة هاون.

في ليلة١١ اذار 2022 ، استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى عين دقنة، شيخ عيس، شوارغة، تنب في عفرين والشهباء ب٢٠ قذيفة هاون.

في ١٢اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى ليل نهار بقصف قرى تنب، تل كلوت، شيخ عيس، ساموقة وتاتمرعش في عفرين والشهباء ب٣٥ قذيفة هاون.

في ليلة ١٣اذار 2022 ، استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى عين دقنة، شيخ عيس، تاتمرعش، مرعناز، شوارغة، تنب ومالكية في عفرين والشهباء ب ٢٠ قذيفة هاون.

في ليلة ١٤ اذار 2022 ، استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى تنب، عين دقنة، شيه عيس في عفرين والشهباء ب١٥ قذيفة هاون.

في ١٥ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى مرعناز، تنب، برج قاس، مالكية، شوارغة، منغ، شيخ عيس وتل رفعت في عفرين والشهباء ب ٥٠ قذيفة هاون.

في ١٦اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى مرعناز، القاميا، تنب، شيخ عيس، عين دقنة في عفرين والشهباء ب ٤٠ صاروخ، ٦٠ قذيفة هاون و٣٠ قذيفة مدفعية، كما حلقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة

في ١٧اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى شوارغة، بينة، مالكية، خراب شمس، عين دقنة في عفرين والشهباء ب٣٤ قذيفة هاون.

في ١٨ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى مرعناز، تنب، مالكية، تاتمرعش، بينة، بيلونيا، شيخ عيس وحربل في عفرين والشهباء ب٧٠ قذيفة هاون.

في ١٩اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى حربل، مرعناز وتنب ب ١٥ قذيفة هاون.

في ٢٠اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى مرعناز، تنب، برج قاس، مالكية، شوارغة، تل رفعت، شيخ عيس في عفرين والشهباء ب ٥٠ قذيفة هاون .

في ٢١اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى كوندي مازن، مرعناز، تنب، تل عنب، عين دقنة، شيخ عيس في عفرين والشهباء ب٥٥ قذيفة هاون و٨٠ قذيفة مدفعية.

في ٢٢ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى عين دقنة، تل جيجان، تنب، مرعناز، بينة في عفرين والشهباء ب ٣٥ قذيفة هاون.

في ٢٣ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف مرعناز، شوارغة، تنب، مالكية، تاتمرعش، بينة ، بيلونيا، شيخ عيس وحربل في عفرين والشهباء ب ٥٠ قذيفة هاون.

في ٢٤ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى بيلونيا، ام الحوش، تل رفعت، خربة الشعلة، شيخ عيس، مالكية ومرعناز في عفرين والشهباء ب ٨٠ قذيفة هاون، ٦٥ صاروخ .

في ٢٥اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى كوندي مازن، مرعناز، ساموقة، عين دقنة، بيلونيا، شيخ عيس، منغ في عفرين والشهباء ب رصاصتي دوشكا، ٦٥ قذيفة هاون، ٤٠ قذيفة مدفعية و٣٠ دبابة.

في ٢٦اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار قرى عين دقنة، مرعناز، تل جيجان، تنب وبينة في عفرين والشهباء ب رصاصتي دوشكا و٣٥ قذيفة هاون.

في ٢٧اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى شوارغة، تنب، شيخ عيس، عين دقنة، مشرفة وسد الشهباء في عفرين والشهباء ب ٦٠ قذيفة هاون.

في ٢٨اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى كوندي مازن، مرعناز، ساموقة، منغ، عين دقنة، بيلونا، شيخ عيس في عفرين والشهباء برصاصتي دوشكا ، ٣٥ قذيفة هاون، ٤٠ قذيفة مدفعية و ٣٠ دبابة.

في ٢٩ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى تنب، تاتمرعش، مالكية، مرعناز، منغ ، بيلونيا، عين دقنة، شيخ عيس في عفرين والشهباء ب ٧٠ قذيفة مدفعية.

في صباح٣٠٩ اذار 2022 ، استمرت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها ليل نهار بقصف قرى منغ، عين دقنة، بيلونية، تل مضيق، منغ، شوارغة، تاتمرعش، حرشي وصوغناكة في عفرين والشهباء ب ٤٠ دبابة و٦٠ قذيفة هاون.

في صباح ٣٠ اذار 2022 ، استهدفت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعة لها قرى كوندي مازن، تنب، مالكية، شوارغة، تاتمرعش، بينة، بيلونية، شيخ عيس وحربل في عفرين والشهباء ب ٤٠ قذيفة هاون.

كما استمرت الطائرات الحربية والاستطلاع بالتحليق في سماء المنطقة طوال الشهر.

وفي ناحية الاحدث، حصل انفجار في الكومين السابع، ادى الى استشهاد ٣ موطنين وجرح ٩ اخرين.

ANHA