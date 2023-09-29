 حركة الهلال الذهبي تطلق المهرجان الثالث للطفل في حلب

وتقيم حركة الهلال الذهبي كل أيلول منذ عام 2021 مهرجاناً للأطفال، يعرض خلالها مهارات ومواهب للأطفال بعد أن يتم تدريبهم في مركزه الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وأقيم مهرجان اليوم، في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والمجالس والكومينات والأهالي مع أطفالهم.

وزينت خشبة المسرح وعلقت عليها لافتة مكتوبة عليها "الأطفال الذين تعلموا الحرية ينشؤون مستقبلاً حراً"، وتخلل برنامج المهرجان في بدايته الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حركة الهلال الذهبي في حلب، بهارين سينو ومدربة فرقة الشهيد سوسن للرقص شيدام عثمان.

باركت بهارين في مستهل حديثها المهرجان الثالث على أطفال العالم أجمع، وقالت: "الأطفال يتقدمون بالفن ومهاراتهم، لأن الفن عندما يجسد صوت ولون الطفل يعطي صدىً أكثر، وخاصةً في مرحلة خوض الثورة".

أما شيدام عثمان قالت: "الطفولة تعني البراءة والجمال مثل قدوم فصل الربيع وتفتح الأزهار، نحن صرخة طفل موجوعين من الحرب، حيث إنه دمر حياة الكثيرين من الأطفال".

وتابعت بالقول: "أطفال سوريا اليوم نهضوا من جديد ليرسموا الحياة مرة أخرى بأناملهم".

ومن ثم قدمت فرقة كوليلكن عفرينة، والشهيدة دليلا، وجانكورين آزاديي، والشهيدة نوروز، وفرقتين لحركة الهلال الذهبي، وفرقة جودي أمانوس التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عروضاً غنائية.

كما أدت فرقة الشهيدة سوسن رقصاً فلكلورياً إلى جانب تقديم عرض مسرحي، ولوحات رسم للأطفال.

(كروب /سـ)