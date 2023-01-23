 HPGتعلن مقتل جندي للاحتلال وعدد الهجمات بالكيماوية في 22 كانون الثاني

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ( HPG) حول العملية ما يلي :

قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا 12 مرة بالأسلحة الكيماوية، وسبعة مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالمدافع ، والدبابات والأسلحة الثقيلة .

معلومات موسعة عن العمليات والهجمات :

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب :

في 22 كانون الثاني في الساعة10:00، في ناحية شيلادزه في آمدية، تم تدمير تلسكوب من قبل فرقنا المتحركة حيث تم وضعه من قبل الاحتلال حول خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا

في 22 كانون الثاني في الساعة 15:00، في ناحية شيلادزه في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود جيش الاحتلال بالقرب من قرية سيدا .

في 22 كانون الثاني في الساعة 16:40، في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة مجموعة من جنود الاحتلال بالقرب من ساحة جمجو وأسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحلال التركي.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لحرب الخابور:

في 22 كانون الثاني في الساعة21:00، في ساحة المقاومة لتلة أف أم ، استهدفت قواتنا المتحركة حاوية للاحتلال .

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

في 22 كانون الثاني، في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصفت خنادق المقاومة للكريلا حول ساحة جمجو 12 مرة بالأسلحة الكيماوية .

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 22 كانون الثاني، في محيط نهر لولان في خاكورك، قصفت خنادق المقاومة للكريلا في ساحة جمجو في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية ، 7 مرات بالطائرات الحربية .

في 22 كانون الثاني ، قصفت ساحة المقاومة لتلة جودي وخنادق المقاومة للكريلا في محيط ساحة جمجو في ناحية شيلادزه في منطقة آمدية، عشرات المرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(سـ)