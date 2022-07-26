 HPG تقضي على 5 من جنود الاحتلال التركي انتقاماً لشهداء زاخو

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) "فإن قوات الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي، وذلك انتقاماً للمجزرة التي ارتكبها الجيش التركي بحق السياح العراقيين في قرية برخ بقضاء زاخو في محافظة دهوك".

وأضاف المركز "استهدف جيش الاحتلال التركي، ظهر يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من السياح العراقيين بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة. وانتقاماً للمجزرة؛ نفذت قوات الدفاع الشعبي سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي".

وأكد المركز "انتقاماً لشهداء مجزرة زاخو، نفذت قوات الكريلا سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير دبابة وطائرة مسيّرة وإصابة موقع للاحتلال التركي".

(ل م)