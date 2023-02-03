 HPG تكشف سجل أربعة مقاتلين استشهدوا في جيلو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الجمعة، بياناً كشف فيه سجل أربعة مقاتلين استشهدوا عام 2017، جاء فيه:

" في وجه العملية التي بدأتها دولة الاحتلال التركي في منطقة جيلو، قاوم رفاقنا أردال وبروسك ديرسم و روجهات وبروسك آشكول بكل فدائية في أصعب شروط وظروف الشتاء، ونفذوا العديد من العمليات ووجهوا ضربات قوية للعدو وقتلوا الكثير من جنوده، هؤلاء الرفاق الذين لم يتخذوا من الظروف الصعبة كعائق أمامهم من خلال إرادتهم القوية والعظيمة، أصبحوا مثالاً للروح الفدائية الآبوجية، هؤلاء المقاتلين الآبوجيين الأبطال ومن أجل جعل هدف الاحتلال غصة في حلقه وإفشال عملياته، ناضلوا بشكل لا مثيل له، في 28 آذار عام 2017 وبعد عودتهم من عملية ونتيجة الثلوج والبَرَد، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، النضال الذي خلفه رفاقنا أردال وبروسك ديرسم وروجهات وبروسك آشكول، أصبح لنا كمهمة أساسية يجب أن نكملها حتى النصر، نتعهد بتبني ذكراهم وتصعيد نضالهم".

وسجل الشهداء كالآتي:

الاسم الحركي: أردال دوغان

الاسم والكنية: ناصر عباسي

مكان الولادة: خوي

اسم الأم والأب: ساكينة ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 آذار 2017 / جيلو

الاسم الحركي: بروسك ديرسم

الاسم والكنية: محمد يلدرم

مكان الولادة: ديرسم

اسم الأم والأب: خالصة ـ حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 آذار 2017 / جيلو

الاسم الحركي: روجهات روني

الاسم والكنية: يونس كابلان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: كُلسون ـ حسني

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 آذار 2017 / جيلو

الاسم الحركي: بروسك آشكول

الاسم والكنية: محمد مهدي جميل

مكان الولادة: مريوان

اسم الأم والأب: كُبرا ـ مهدي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 آذار 2017 / جيلو".

(ف)