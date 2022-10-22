 HPG تعلن مقتل 6 من جنود جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيان حول عمليات الكريلا ضد الاحتلال التركي جاء فيه :" أن جيش الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب، ويتبع سياسات الابادة الجماعية ضد شعبنا، إذ أنه يجد في الكريلا أكبر العراقيل امام سياساته تلك, يسعى جيش الاحتلال من خلال استخدام اساليب الحرب القذرة تحقيق نتائج, ومنذ بدء هجمات جيش الاحتلال التركي في 14 نيسان وحتى الآن، استخدم آلاف المرات القنابل والاسلحة الكيماوية المحظورة على المستوى الدولي. ففي 21 من تشرين الأول ارتكب جيش الاحتلال التركي جريمة، حيث قام بقصف جبهات المعارك 6 مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية، و4 مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالاوبيس، والدبابات والاسلحة الثقيلة.

فيما تواصل قواتنا مواجهة هجمات الاحتلال عبر مقاومة تاريخية وتوجه ضربات عنيفة للاحتلال, حيث أسفرت عمليات قواتنا عن مقتل 6 من جود جيش الاحتلال، وجرح اثنين آخرين، وتدمير نظامي كاميرا موبيس و خيمة عسكرية.

المعلومات حول العمليات والهجمات كالتالي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 21 تشرين الأول وجهت فرقنا المتنقلة ضربات عنيفة بالاسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة جمجو وقتلت 2 من جنود الاحتلال.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

في 21 من تشرين الأول عند الساعة 18:00 دمرت قواتنا نظام كاميرا موبيس كان قد وضعها جيش الاحتلال مسبقاً في ساحة شيخ زادا في خاكوركه.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس الشهيد سافاش مرعش لمعركة خابور:

في 22 من تشرين الأول وجهت فرقنا المتنقلة بعمليات منسقة ضربات قوية من محورين لجنود الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آميدية, في المحور الاول' فتحت فرقنا الرصاص الحي بالاسلحة الفردية على مجموعة من جنود الاحتلال وقتلت أربعة منهم، وفي المحور الثاني من العملية وجهت فرقنا بالأسلحة المتوسطة ضربات عنيفة لخيمة تابعة لجيش الاحتلال ودمرت الخيمة, فيما اسفرت عملية فعالة نفذتها قواتنا بتكتيك الاستهداف عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال التركي، وجرح اثنين منهم وتدمير خيمة عسكرية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية:

في21 من نشرين الأول قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في ساحة المقاومة في تلة آميدية وجبهات المعارك في جمجو في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا 6 مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 21 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال 4 مرات محيط نهر زاب بالطائرات الحربية.

في 21 من تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في كل من تلة جودي، جمجو وسيدا عشرات المرات بالأوبيس، والدبابات والاسلحة الكيماوية.

كما حلقت طائرة استطلاع في21 من تشرين الأول في سماء ساحة المقاومة في تلة آميدية.

في 21 من تشرين الأول حاول جيش الاحتلال تدمير جبهات المعارك في ساحة المقاومة كاركر بالجرافات والرافعات.

(سـ)