 HPG تعلن القضاء على 18 محتلاً في خاكورك

ووفق بيان المركز الإعلامي للقوات فأنه وبتاريخ 15 حزيران وفي الساعة 04.00، نفذت الكريلا عملية ضد الاحتلال في ساحة كوليت التابعة لمنطقة خاكورك، وخلال الاشتباكات التي دامت لفترة قصيرة، تمكن المقاتلون من القضاء على 18 جندياً للاحتلال التركي، واشارت إلى أنه من بين قتلى الاحتلال ضابط ذو رتبة.

قوات الدفاع الشعبي أعلنت أيضاً أن أحد مقاتلي الكريلا، أصيب جراء غارات للاحتلال التركي، ليستشهد فيما بعد جراء اصابته، في حين استشهد المقاتلين آمارا وآزاد خلال محاولة العودة لنقاطهم.

وذكر المركز الإعلامي أن سجلات الشهداء سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق للرأي العام.

وجاء في بيان المركز الإعلامي:

"تستمر هجمات الاحتلال التركي، دون توقف، ويجري ذلك في ظل عزلة مشددة يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان، ما يزيد مشاعر الانتقام ليس فقط لدى شعبنا والوطنيين، بل لدى قواتنا أيضاً.

وحداتنا المتحركة في منطقة خاكورك نفذت عمليات متزامنة ومنسقة ضد الاحتلال التركي، ووجهت له ضربات موجهة، واستطاعت القضاء على 18 محتلاً ووصلوا إلى جثامينهم، في هذه العمليات استشهد رفاقنا سعيد وآمارا وآزاد بعد بطولة وفداء قدموها وحاربوا حتى الرمق الأخير بكل شجاعة"

المعلومات حول العمليات وهجمات الاحتلال التركي هي بحسب البيان :

"منطقة خاكورك

في ساحة كوليت في خاكورك استهدفت وحداتنا المتحركة الاحتلال التركي في 15 حزيران وفي الساعة 04.00 وجهوا ضربات للمحتلين، من عدة محاور.

في المحور الأول استخدموا الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية ضد المحتلة من مسافة قصيرة، وفي المحور الثاني ، استعمل المقاتلين الأسلحة الأتوماتيكية والفردية ، وبعد اشتباكات دامت لحوالي 15 دقيقة، استطاعت وحداتنا الوصول إلى جثث 18 محتلاً تم القضاء عليهم أحدها كانت لضابط ذو رتبة.

بعد العملية، استهدف الاحتلال التركي المنطقة بالقذائف والطائرات الحربية، وجراء ذلك أصيب رفيقنا سعيد، واستشهد جراء إصابته البليغة.

منطقة غرب زاب(الشهيد دليل)

في 15 حزيران وفي الساعة ما بين 11.30 و12.30، شن الاحتلال التركي هجوماً على تلة إف إم واستخدم الأسلحة الثقيلة 3 مرات متتالية.

هجمات الاحتلال التركي بالقنابل المحرمة

بتاريخ 15 و16 حزيران، تعرضت خنادق المقاومة في زاب لهجومين بالقنابل المحرمة من قبل الاحتلال التركي

هجمات الاحتلال التركي

في 15 و16 حزيران، تعرضت مناطق كري كرجال، وسري ميتان وكولكا ميتان وسهل كافيا ودولا شيراني ونبع سارك للقصف المكثف من قبل جيش الاحتلال التركي

في 15 حزيران، تعرضت مناطق سيدا في زاب، وتلة جودي ومنطقة غرب زاب، وتلة آمادية، وتلة بهار وتلة هكاري وتلة الشهيد كاميران ومنطقة ليلون في خاكورك لـ227 هجوماً للاحتلال التركي استخدم فيه القذائف والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(سـ)