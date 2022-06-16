 في خطوة لدعم اقتصاد المرأة ...مكتب تجمع نساء زنوبيا يبدأ بحصاد القمح في الرقة

وعمل مكتب تجمع نساء زنوبيا على زراعة 400دونم من الأراضي الزراعية في ريف الرقة الشمالي و70دونماً في ريف الرقة الجنوبي وتم العمل اليوم على جني المحصول في الريف الشمالي وسيتم العمل على جني المحصول في الريف الجنوبي الأسبوع القادم.

عضوة إدارة المشاريع الاقتصادية لتجمع نساء زنوبيا دعاء الحسن قالت: "بهدف دعم المشاريع الاقتصادية للمرأة في الرقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي نقوم بزراعة القمح كمحصول يعود بالفائدة علينا".

وأضافت: "سنعمل على توريد القمح إلى صوامع الحبوب وسيعود ثمن القمح إلى صندوق تجمع نساء زنوبيا في الرقة، وسنعمل على تطوير مشاريعنا السابقة مثل الأفران وسنعمل على توسيعها بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة وسنعمل على افتتاح مشاريع صغيرة مثل مشاريع الخضروات الصيفية أو الشتوية للنساء".

وسيستفيد تجمع نساء زنوبيا من مادة التبن العلفية التي سيتم استخدامها كعلف لمشروع الأغنام حيث يعمل مكتب تجمع نساء زنوبيا على تربية 250رأس غنم أيضاً.

وبدورها أكدت ناطقة لجنة اقتصاد المرأة في الرقة جيهان محمد بأن إنتاج محصول القمح جيد وسيتم توريد المحصول بشكل كامل إلى صوامع الحبوب، وأضافت: "سيساهم إنتاج محصول القمح بدعم اقتصاد المرأة في الرقة".

وأشارت جيهان محمد "بعد جني محصول القمح سنعمل على زراعة 70دونماً بمحصول الذرة الصفراء في ريف الرقة الشمالي".

والجدير بالذكر أن تجمع نساء زنوبيا يعتمد على نظام الجمعيات التعاونية حيث يتم تقديم المواد والأرض ويتم الاتفاق مع الفلاح حول الأجور التي سيتم تقديمها للفلاح بعد جني المحصول.

(أ ع/سـ)

ANHA