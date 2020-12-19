 في اليوم الـ 23.. تأكيد الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق أهدافهم

لليوم الـ 23 على التوالي، يستمر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه السجناء السياسيون الموجودون في سجون الدولة التركية، والذي بدأ في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي، والهادف إلى إنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ووضع حدّ للانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية بحق السياسيين في السجون.

وفي هذا السياق، وجهت المشارِكة في الإضراب عن الطعام، السجينة السياسية في سجن سينجان للنساء ديبر تانركولو، رسالة إلى الرأي العام قالت فيها:

′سنصعّد من نضالنا حتى نحقق أهدافنا′

"الهدف من حملتنا التي أطلقناها هو رفع العزلة المشددة التي تطال قائدنا في سجن جزيرة إمرالي، ونيل حريته، لأن لقائدنا الحق في العيش بين شعبه، ولهذا سنبذل جهدنا وسنصعّد نضالنا ومقاومتنا حتى نحقق هدفنا.

وستستمر حملتنا حتى نصل إلى أهدافنا ونحقق حرية القائد، ونحن على ثقة من أن حملتنا ستحقق نتائج إيجابية، وعلى الجميع الانتفاض وتقديم الدعم والمساندة لحملتنا النضالية، لنحمل هذه المسؤولية معًا ونحقق الحرية للقائد أوجلان".