 في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مؤتمر ستار يعلن انتهاء حملته لمناهضة العنف ضد المرأة

أصدر مؤتمر ستار في مدينة الحسكة بياناً إلى الرأي العام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في مخيم سري كانيه في مدينة الحسكة.

وحضر البيان العشرات من نساء مخيم سري كانيه وعضوات مؤتمر ستار، بالإضافة إلى منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

وقرئ البيان من قبل منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو، وقالت في مستهل قراءتها للبيان "تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة؛ اعترافاً بحقوق الإنسان والدفاع عن العنف والاحتلال، نعلن انتهاء حملتنا التي أُعلنت في عشرين تشرين الثاني تحت شعار "ناضلي لدحر الاحتلال والعنف" من قبل مؤتمر ستار لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأشار البيان إلى "الانتهاكات التي مارسها المحتل التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا ومشكلة النزوح التي حلت على سكان المنطقة المدنيين، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزل في المناطق الآهلة بالسكان، وجميع هذه الانتهاكات حصلت على مرأى ومسمع العالم أجمع، بالإضافة إلى التنظيمات الحقوقية التي اكتفت بالمشاهدة والصمت دون الضغط على الجهات التي قامت بذلك، المحتل التركي ومرتزقته".

وأضافت أفين باشو خلال البيان "إن العنف والاحتلال جزء من انتهاك حقوق الإنسان، فتم بموجبه الإعلان عن حملة في يوم مناهضة العف ضد المرأة تحت شعار "ناضلي لدحر الاحتلال والعنف"، وخلال هذه الحملة تم القيام بالكثير من الفعاليات، وأن بيانهم في هذا اليوم هو لاستذكار اليوم العالمي لحقوق الإنسان والإعلان عن حملتهم التي كانت بهدف الدفاع عن حقوق المرأة وإنهاء الاحتلال".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تندد بالعنف ضد المرأة والاحتلال.

( ه إ)

ANHA