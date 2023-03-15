 فقدان شخص لحياته و4 أشخاص مفقودين إثر فيضانات مدمرة في باكور (شمال كردستان)

وأفادت وكالة ميزوبوتاميا اليوم، بأن الفيضانات جرفت إحدى المنازل مسبقة الصنع، يقطنها منكوبو الزلزال في مدينتي سمسور ورها بباكور (شمال كردستان)، ما أدى إلى فقدان شخص لحياته، و4 أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الافتراضي، الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاح رها في باكور (شمال كردستان).

يأتي هذا بعد زلزالين مدمرين ضربا باكور (شمال كردستان)، وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا في الـ 6 من شباط/فبراير الماضي، أسفرا عن وقوع آلاف الضحايا، وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية، وكانت منطقة سمسور (أدي يامان) من أكثر المناطق تضرراً جراءهما.

(ل م)