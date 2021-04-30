 دول أوروبية تدعو عباس لتحديد موعدٍ جديد للانتخابات الفلسطينية

وقالت الدول في بيانٍ لها: " إنها تشعر بخيبة أمل بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مايو (أيار) وحثته على تحديد موعد جديد على وجه السرعة".

وأضافت: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن، وندعو إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً للاتفاقيات السابقة".

ويوم أمس، أعلن الرئيس عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في 22 الشهر القادم، حتى تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، فيما عبرت فصائل فلسطينية، أبرزها: حماس، والجهاد الإسلامي، عن رفضها لقرار التأجيل، واصفة الخطوة بـ"أنها إذعان لإرادة الاحتلال، وتفرد عباس في القرار الفلسطيني".

(ع م)