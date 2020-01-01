 مجلس شبيبة الرقة يخرج دورة للتمريض في الرقة

وجاءت الدورة لزيادة الوعي الصحي، وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، حيث تضمنت دروساً حول الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحروق والكسور والتخدير بأنواعه، وحقن الإبر وفتح الوريد.

الدورة ضمّت عدداً من الشبان والشابات من مدينة الرقة وريفها, وعبّر المتدرّبون في حفل تخرّجهم، عن امتنانهم وشكرهم لمجلس الشبيبة، على إفساح المجال أمام الفئة الشابة.

وفي نهاية الدورة سُلّمت للمتدربين وثيقة تخرّج من الدورة، مُصدّقة من مجلس شبيبة الرقة، التابع لمجلس الرقة المدني، تؤكد أهليتهم للقيام بالإسعافات الأولية.

(ع ع/م)

ANHA