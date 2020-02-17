 تنسيق تركي-روسي لإنشاء مراكز مصالحة في عفرين المحتلة

وأشارت المصادر لمراسل وكالتنا إلى أن المناطق التي أُنشئت فيها مراكز المصالحة، هي كل من قرى (كفرجنة، جنديرس، مركز مدينة عفرين).

وأكدت مصادر محلية في عفرين المحتلة أنه تم إنشاء مراكز مصالحة بتنسيق تركي-روسي, في قرى عفرين.

وأوضحت هذه المصادر أن الهدف من تشكيلها هي تسوية أوضاع أفراد الجماعات المرتزقة مع النظام السوري.

والجدير ذكره أن الجماعات المرتزقة التي ترفض التسوية والمصالحة مع النظام وبشكل خاص مرتزقة جبهة النصرة, يتم سحبها من قبل الدولة التركية من المناطق القريبة من الطريق الدولي ويتم إرسالها إلى مناطق شمال وشرق سوريا, جبل التركمان وليبيا.

ويذكر أن هذه المراكز أنشئت في أوقات متفرقة منذ بداية شهر شباط/فبراير الجاري.

(ر ح)

ANHA