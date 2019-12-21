 انعقاد الاجتماع السّنويّ لمجلسِ الشّبيبة في منبج

عقدَ مجلس الشّبيبة الثّوريّة في منبج وريفها اجتماعه السّنويّ تحت شعار" الشّبيبة المنظّمة تنتفض... تدحر الاحتلال ...تحرّر الوطن... تنتصر مقاومة الكرامة ". وذلك في قاعة اجتماعات المجلس التّشريعيّ في مبنى الإدارة المدنية الدّيمقراطيّة لمبنج وريفها.

وشاركَ في الاجتماعِ جميع أعضاء المجلس إضافة إلى ممثّلين عن المؤسّسات المدنيّة، ولجان الإدارة المدنية، وممثّلين عن حزب سوريا المستقبل.

وبدأ الاجتماعُ بدقيقة صمت تلتها كلمة الافتتاحية، الّتي ألقتها الإدارية في مركز دراسات الجنولوجيا غالية نعمت الّتي تطرّقت إلى أهمّية دور الشّبيبة في الثّورة. ودعت الشّبيبة إلى رفع وتيرة النّضال على الصّعيد التّنظيميّ وتوعية المجتمع وخاصّة الفئة الشّابّة، وحثّهم على الالتزام بالمسؤوليّات الوطنيّة تجاه الوطن.

تلاها كلمة باسم مجلس المرأة ألقتها عضوة المجلس نقشية الخليل، وقالت فيها: "إذا أردنا بناء المجتمع الحضاريّ علينا أن نبدأ ببناء الشّبيبة؛ لأنّها هي الحجر الأساس في البناء، ويوماً بعد يوم تثبت الشّبيبة إرادتها وقوّتها وصلابتها وتصميمها على النّضال من أجل البناء، ولا يستطيع أحد أن يقفَ في طريق الشّبيبة إذا أرادت البناء وتضافرت جهودها مع جهد المرأة لتشكّل سدّاً منيعاً نفتح به طريقاً نحو التّغيير للأفضل والتّحرّر".

كلمة حزب سورية المستقبل ألقتها رئيسة فرع الحزب في منبج عذاب عبّود، والتي أكّدت في حديثها أنّ سبب تفاقم الأزمة السّوريّة وتخريب البنية التّحتية هو تدخّل الاحتلال التّركيّ، والّذي سبّب نزوح 300 ألف مدنيّ، إلى جانب المئات من الشّهداء والجرحى المدنيّين.

وتخلّل الاجتماع قراءة برقيّات باسم مجلس منبج العسكريّ، والأحزاب السّياسيّة، وإدارة المجالس والكومينات.

واستمرّت أعمال الاجتماع بقراءة التّقرير السّنويّ لمجلس الشّبيبة، كما عرض سينفزيون يتضمّن جملة الأعمال الّتي أنجزها المجلس خلال عام.

ومن ثمّ ناقش المشاركون التّقرير السّنويّ والوضع التّنظيميّ للمجلس، والمشاكل والعوائق الّتي ظهرت خلال عام، كما توصّل المشاركون إلى مُسوّدة قرارات لتكون بمثابة برنامج عمل مستقبليّ تضمن النّضال ضدّ الذّهنيّة السّلطويّة والتّعصّب الدّينيّ والقوميّ والجنسيّ، والنّضال من أجل قضيّة حرّية المرأة، ومشكلة العنف وزواج القاصرات، وغيرها من القرارات.

وانتهى الاجتماع بقراءة البيان الختاميّ الّذي تضمّن مخرجات الاجتماع، والّتي تمحورت حول مساهمة الشّبيبة في الدّفاع عن الأرض والشّعب، والنّضال ضدّ الأفكار الرّجعيّة والذّهنيّة الرّأسماليّة، والعمل من أجل فكّ العزلة "قائد الإنسانيّة القائد عبدالله أوجلان، كما سنعمل على التّركيز التّامّ على التّدريب الفكريّ لنكون قوّة لا يستهان بها".

(كروب/ك)

ANHA