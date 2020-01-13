 انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

تعقد اليوم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي الأول لتقييم الإعمال والمنجزات التي تحققت خلال العام الماضي ووضع خطط ومشاريع وتحدد ميزانية جديد للعام الجديد 2020.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد الآن في قاعة اجتماع المركز الثقافي بمدينة الرقة، الهيئة الرئاسية لإدارة شمال وشرق سوريا، والرئاسات المشتركة للإدارات الذاتية والمدنية السبعة في شمال وشرق سوريا بالإضافة لرئاسات هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية .

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع يومين متتالين، يُقيم من خلاله المجتمعون أهم الإعمال والمنجزات التي حققتها الإدارة الذاتية خلال عام 2019على كافة الأصعدة، بما فيها تقييم الوضع السياسي، خلال اليوم الأول للاجتماع.

فيما يستأنف الاجتماع يوم غد لطرح مشاريع وخطط عمل للإدارة الذاتية يتم العمل عليها خلال السنة الحالية الجديدة 2020، وتحديد ميزانية لهذه المشاريع.

وخلال لقاء مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حميد العبد أشار إلى أنهم تمكنوا خلال العام الماضي من تحقيق انجازات كبيرة بالرغم من تعرض بعض مناطقها للاحتلال.

ونوه الى أنه وخلال الاجتماع سيتم إيجاد آلية جديدة للعمل وتجاوز المشاكل والصعوبات التي اعترضت العمل خلال العام الماضي، وطرح مقترحات جديد يمكن العمل عليها.

وأكد العبد على أنه سيتم إقرار ميزانية ربعية لكل إقليم لطرح مشاريع وخطط للعمل عليها.

(كروب/سـ)

ANHA