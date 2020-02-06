 استمرار أعمال بناء وترميم كنيسة الشهداء للأرمن في الرقة

تعرضت الكنائس خلال فترة سيطرة مرتزقة داعش على مناطق سورية واسعة للعديد من الانتهاكات، وصلت إلى حدّ هدم الكثير منها.

كنيسة الشهداء للأرمن الكاثوليك الواقعة وسط مدينة الرقة بالقرب من حديقة الرشيد من بين تلك الكنائس، حيث تعرضت للهدم وتحطيم مقتنياتها على أيدي مُرتزقة داعش في العام2014، بعد أن حوّلوه لمكتب دَعوي ومقرّ قيادة عسكرية لهم وسط الرقة.

أعمال إعادة بناء الكنيسة بدأت منذ ستة أشهر، انطلقت بإزالة الركام وأنقاض مبنى الكنيسة السابق , ومنذ قرابة الشهر بدأ العمل في المرحلة الثانية التي تتضمن وضع أساسات للبناء الجديد، وإعمار سور خارجي للكنيسة.

إعادة الإعمار جاءت بتمويلٍ من مجلس الرقة المدني، وإشراف مؤسسة الشؤون الدينية.

رئيس مكتب إعادة الإعمار في مؤسسة الشؤون الدينية ابراهيم عويس قال: أمور البناء تتم على أكمل وجه.

ابراهيم عويس أضاف: "بناء الكنيسة يدل على عودة التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري على اختلاف دياناتهم، هذا التآخي الذي حاول مرتزقة داعش الإساءة إليه، من خلال زرع بذور الحقد والبغضاء بين أبناء سوريا بذرائع وحجج واهية لا تمت إلى حقيقة الإسلام السمحة بصلة، وأن العمل سينتهي في أقرب وقت".

ولاقت إعادة بناء الكنيسة ترحيباً واسعاً من أبناء المكون المسيحي الذين عادوا لمدينتهم بعد تحريرها، حيث افتقدتهم المدينة بعد تهجيرهم قسراً منها، بسبب الممارسات التي قام بها المرتزقة ضدهم.

والجدير بالذكر أن كنيسة الشهداء تعدّ من أكبر الكنائس في مدينة الرقة، يعود بناؤها إلى عام 559 ميلادية، وتضم المدينة كنائس أخرى تعرضت أغلبها للهدم أثناء سيطرة مرتزقة داعش على المدينة.

(سـ)

ANHA