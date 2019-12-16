 إقامة مراسم لـ4 شهداء من مقاومة الكرامة في ديرك

توافد المئات من أهالي مدينة ديرك ونواحيها إلى مشفى الشهيد هوكر للمشاركة في مراسم تسييع جثامين الشهداء، محمد محمد الاسم الحركي نافدار كركوك، محمد فروسوبر الاسم الحركي باكر ترخه، بكر إبراهيم عزيز الاسم الحركي زردشت كرميا، آفا شين عزيز الاسم الحركي ريبر بوكان، الذين استشهدوا في مقاومة الكرامة خلال تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على أراضي شمال وشرق سوريا.

وبعد استلام المشيعون نعوش الشهداء توجهوا في موكب مهيب ضم العشرات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات، وعند الوصول إلى المزار حُملت النعوش على أكتاف رفاق درب الشهداء وساروا صوب ساحة المزار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهداء.

صاروخان بيّن في كلمته إلى ضرورة حماية المكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات ودماء الشهداء الذين سطروا ملاحم البطولة ووضعوا بصمتهم على سجلات التاريخ في الدفاع عن الإنسانية.

وبعد الانتهاء من كلمة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، قُرئت وثائق الشهداء وسُلمت لذويهم وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

ثم ووري بعدها جثماني الشهيدين آفا شين عزيزو محمد فروسوبر الثرى في مزار الشهيد خبات.

فيما سيتم إرسال جثماني الشهيدين زردشت كرميا و نافدار كركوك عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى مسقط رأسهم في باشور كردستان يوم غد.

(كروب/سـ)

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