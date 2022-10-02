  بإيقاد الشموع...أهالي إقليم الفرات يستذكرون شهداء شهر أيلول

تجمّع أهالي إقليم الفرات في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني لاستذكار 229 شهيداً من شهداء شهر أيلول الذين استشهدوا في أماكن وأزمنة مختلفة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في أكاديمية الشهيدة أمكيهان في إقليم الفرات، سليمان سليمان كلمة أكد فيها أنه "ومنذ آلاف السنين يحاولون طمس هوية شعوب المنطقة بشتى الوسائل، وبالتحديد الشعب الكردي، لكن أبناء الكرد في جبال كردستان رسموا ببطولاتهم شروقاً جديداً للمنطقة".

وأضاف: "بعد فشل كل مخططاتهم حاولوا تجديد الإبادة بحقنا، فحاصرونا من كل الجهات لكن جاءهم الرد من أبناء المنطقة الذين أفشلوا مخططاتهم وضحوا بأرواحهم وقضوا على "الإرهاب"، ليلحقوا هزيمة جديدة بأعداء الإنسانية".

وانتهت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/ف)

ANHA