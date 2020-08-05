 بعد تسجيل حالة وفاة ... هيئة الصحة تدعو إلى اتباع التعليمات الصحية واحتواء الفيروس

وخلال تصريح لها، بصدد انتشار فيروس كورونا في مقاطعة الشهباء، ودعوة الأهالي إلى اتباع سبل الوقاية، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم عفرين هيفين حسن: "إن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مقاطعة الشهباء تم التعامل معها وإخضاع الشخص المصاب للحجر المنزلي".

فيما كشفت أن حالة الوفاة التي سُجلت صباح اليوم، كانت لشخص يدعى (ع أ ع) يبلغ من العمر 45 عامًا، وتوفي بعد 24 ساعة من وضعه في الحجر الصحي، وأن الحالة الثانية المصابة هي لشخص يبلغ من العمر 55 عامًا، وتم تثبيت إصابته بعد إجراء تحليل PCR له.

هيفين حسن دعت الأهالي إلى الالتزام التام بسبل الوقاية، واتباع التعليمات الصحية والوقاية من الفيروس، مع الالتزام بالبقاء في المنزل" يجب علينا احتواء الفيروس ومنعه من الانتشار واتباع التعليمات الصحية للتعامل معه".

هذا وأعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة إحدى الحالات في الشهباء، وتعافي حالة أخرى في مدينة قامشلو، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 50 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب /سـ)

ANHA

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