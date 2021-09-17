 أوكرانيا والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن أوكرانيا والولايات المتحدة، ستبدآن مناورات عسكرية مشتركة في غرب أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك بعد أيام من قيام بيلاروسيا وروسيا، بتدريبات واسعة النطاق، أثارت قلق الدول المجاورة، بحسب وكالة رويترز.

وأُجرِيت المناورات الحربية "زاباد 2021" على الأجنحة الغربية لروسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك مواقع قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، وأثارت قلق أوكرانيا وبعض دول الناتو.

وقالت أوكرانيا، إن مناورات "رابيد ترايدنت - 2021" ستشمل 6000 جندياً من 15 دولة - أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو - وستستمر حتى الأول من تشرين الأول.

وقالت في بيان: "الهدف الرئيسي هو التحضير لتحركات مشتركة، كجزء من قوة متعددة الجنسيات خلال عمليات التحالف".

وتعتبر أوكرانيا، التدريبات العسكرية مع الشركاء الغربيين، خطوة مهمة على طريق الناتو، معتقدةً أن العضوية في الحلف، ستقوّي مقاومة البلاد ضد روسيا.

وتدهورت علاقات كييف مع موسكو في عام 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمت الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا. وقد أسفرت الحرب التي استمرت سبع سنوات مع الانفصاليين، عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

كما ساءت علاقات أوكرانيا مع بيلاروسيا، منذ أن وصفت كييف الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في بيلاروسيا، بأنها غير حرة وغير عادلة، وأدانت العنف ضد المتظاهرين.

(م ش)