 أسر الشهداء: مقاومة السجون مصدر إرادتنا

يبدي المعتقلون في سجون دولة الاحتلال التركي مقاومة كبيرة، وسط الضغوطات والممارسات اللا إنسانية بحقهم، وتلقى هذه المقاومة دعماً ومساندة من الشعب الذي يتبناها.

وفي هذا السياق، عبّرت أسر الشهداء في إقليم عفرين عن مساندتها لمقاومة السجون ورفضها لِما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق المعتقلين، كما استنكرت العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، نادر مسلم قال "نحن أسر الشهداء في إقليم عفرين، نحيي مقاومة رفاقنا في السجون التركية ونؤكد دعمنا لنضالهم".

وتابع "ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق شعبنا في باكور (شمال كردستان) ليست بمعزل عمّا تمارسه بحق شعب شمال وشرق سوريا، فالأخير يتعرض لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي، وشعبنا في باكور يتعرض لسياسات الإبادة ومحو الهوية، وذلك عبر إسكات صوته واعتقال كل من ينهض ضد الاحتلال".

استنكر مسلم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً "على مواصلة النضال حتى رفع العزلة عنه".

بدورها، بيّنت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، أمل قهرمان "نستمد إرادتنا من مقاومة السجون التي يبديها المعتقلون ضد اضطهاد دولة الاحتلال التركي".

وقالت "تسعى دولة الاحتلال التركي عبر اعتقالها لرفاقنا، وخاصة النشطاء والسياسيين، وفرض العزلة على قائدنا، إلى كسر إرادتنا لنتراجع عن انتفاضتنا ضدها، واضطهاد رفاقنا المعتقلين في سجونها كي يرضخوا لها، لكنّ المعتقلين وشعبنا لن يتراجعوا عن خيار المقاومة ولن يستسلموا لسياساتها".

أكدت أمل "أن القائد أوجلان حرٌ بفكره، ونحن نعيش ونعمل وفق فلسفته"، وعاهدت على النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

أما الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين عبد الحنان معمو، فقد دعا إلى "تصعيد وتيرة النضال والسير على نهج الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية لشعبهم"، مؤكداً "أنهم يدعمون رفاقهم المقاومين في السجون التركية بمقاومتهم في شمال وشرق سوريا".

وبيّن "كلما تعرضنا للاضطهاد من قبل دولة الاحتلال التركي نجدد عهدنا بالانتقام، على خلاف ما تريده دولة الاحتلال التركي بأنها كلما اعتقلت رفيقاً لنا ستكسر أو تهزم عزيمتنا".

هذا وتشكل السجون ساحة رئيسة للمقاومة في تاريخ النضال التحرري في كردستان بأجزائها الأربعة، وتسعى الدولة التركية الفاشية بشتى الأساليب إنهاء هذا النضال.

(ل م)

ANHA