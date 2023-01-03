 أسر الشهداء: القوى الدولية تمد تركيا بالسلاح الكيماوي وتصمت عن العزلة بحق القائد

أدانت أسر الشهداء خلال حديث لوكالتنا، استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

' عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي الجميع يتغاضى'

وقال شقيق الشهيد زكريا، والرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حاجي، لوكالتنا: "الحرب التي تخاض ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، حرب مدبرة وتشارك فيها عدة دول عبر دعمها لدولة الاحتلال التركي بالسلاح، ولهذا فهي تلتزم الصمت حيال استخدام السلاح الكيماوي هناك؛ كون الهدف الأول والأخير هو القضاء على نهج المقاومة الذي تمثله قوات الكريلا".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي، يتغاضى الجميع عن المستبدين الذين يحاولون إبادته، ولهذا نرى دولة الاحتلال التركي تحوّل مزارات شهدائنا لمراكز تدريب، هذه المزارات التي يرقد فيها آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الإنسانية ودحروا المرتزقة وحاربوا بدلاً عن العالم كله".

وطالب حاجي في ختام حديثه "كل مدّع أنه مدافع عن حقوق الإنسان؛ للقيام بواجبه تجاه استخدام السلاح الكيماوي في مناطق الدفاع المشروع، وتخريب مزارات الشهداء في المناطق المحتلة تركياً".

مخطط خطير

من جانبها، قالت المواطنة أمينة ياسين، والدة الشهيد جيا وشقيقة الشهيد إبراهيم: "الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع تترافق بصمت دولي، وهذا يوحي بموافقة القوى الدولية على هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وتابعت: "هي التي تمد دولة الاحتلال بالسلاح، وتلتزم الصمت حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وكل ذلك مرتبط ببعضه، فهناك مخطط خطير ضدنا؛ لذا علينا توخي الحذر".

(ن ك/د)

ANHA