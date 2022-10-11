 انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في يومها الأول

حضر المهرجان العديد من الشخصيات الثقافية والأدبية من جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني بمدينة قامشلو.

بدأت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب بالوقوف دقيقة صمت، تلته كلمة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ألقيت من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة حكمت حبيب، هنأ من خلالها هيئة الثقافة والفن بافتتاح مهرجان أوصمان صبري السادس للأدب.

أشار حبيب إلى أن هذا المهرجان يعقد كل عام في إطار الحفاظ على ثقافة المكونات " وامتداداً لثورة روج آفا وشمال شرق سوريا وسوريا عامة، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر، جميعنا نعلم من هو أوصمان صبري الذي لم تمنعه أي حدود من النضال من أجل قضية شعبه والوصول إلى حقوقه، عمل في السياسة لسنوات عديدة وعمل في الأدب والثقافة من أجل تحقيق طموحات شعب حرم في أماكن مختلفة وقسمته حدود واتفاقيات دولية بعيدة عن الواقع ".

وأضاف الحبيب " يعقد هذا المهرجان في ظل ظروف استثنائية تمر بها سوريا خصوصاً بعد مرور 11 عاماً على الأزمة السورية وجميع السوريين يتطلعون إلى حل ضمن إطار دولي وفق القرار 2254، إلا أن المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة وإلى يومنا هذا لم يرغب بالنظر في ملف الأزمة السورية ولم يرضَ بأية حلول في محورها، بسبب أجنداته المحترقة البعيدة عن مصالح الشعب السوري".

وحيا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، حكمت حبيب، جميع شهداء الثورة والمضحين لأجلها، وتمنى للجميع النجاح في المهرجان.

وبدورها تحدثت عضوة اللجنة التحضيرية للمهرجان بوطان هوشي عن برنامج فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب، وقالت " سيتضمن برنامج فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري هذا العام عروضاً سنفزيونية، فقرات موسيقية، قراءات قصصية، وأمسيات شعرية، كما وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة المهرجان في مجال الرواية".

وشملت فعاليات اليوم الأول للمهرجان، عرض سنفزيون تضمن نبذة عن حياة الأديب أوصمان صبري، وإنجازاته في المجال الأدبي، تلته فقرات غنائية كردية، قدمت من قبل فرقة الهلال الذهبي.

واختتمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري في يومها الأول بقراءات قصصية للفائزين في مسابقة الدورة الخامسة للمهرجان في العام المنصرم، باللغة الكردية من قبل الكاتب سلام حسين، بعنوان "التابوت الفارغ"، وباللغة العربية من قبل الكاتب جوان سلو، بعنوان "استغاثات فجر قتيل".

ليتم بعدها توقيع الكتب الفائزة في مسابقة الدورة الخامسة للمهرجان من قبل الكاتبين سلام حسين و جوان سلو، وتوزيعها على الحضور.

هذا وبحسب اللجنة التحضيرية للمهرجان، ستستمر فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 11 إلى 13 تشرين الأول 2022.

(ك.آ/ك)

ANHA