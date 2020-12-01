 انتهاء أعمال تأهيل طريق عين عيسى - تل السمن الحيوي

وبدأت هيئة الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعمال تأهيل الطريق الذي يربط ناحية عين عيسى ببلدة تل السمن في ريف الرقة الشمالي، بعد المطالب المتكررة من السائقين بإصلاحه.

ويعتبر طريق عين عيسى ـ تل السمن من الطرق الرئيسة والهامة التي تربط معظم أقاليم مناطق شمال وشرق سوريا ببعضها البعض، وخاصة إقليمي الفرات والجزيرة ومناطق الطبقة، ودير الزور، بعد قطع الطريق الدولي M4 إثر العدوان الأخير من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين الأول من العام المنصرم.

وتمثلت أعمال إعادة تأهيل الطريق، والتي استمرت لـ 5 أشهر تقريبًا "تسوية، فرش بمادة الكرابية 'الحجر المكسر'، دحل، تزفيت بمادة الاسفلت".

وقد بوشر بتأهيل هذا الطريق البالغ طوله 19،600 متر منذ شهر أيلول من العام الماضي، ولكن العدوان التركي الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا حال دون إتمام الأعمال المقررة.

الطريق الذي بلغت كلفته 715 مليون ليرة سورية سيسهّل الحركة المرورية على المواطنين والناقلات التجارية، وتجنب الحوادث التي كانت تحدث نتيجة كثرة الحفريات التي تسببت بها عمليات القشط عليه قبل العدوان التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التأهيل في هذا الطريق استؤنفت بعد توقف دام 9 أشهر، في الـ 29 من شهر حزيران من العام الحالي.

(م أ/ج)

ANHA