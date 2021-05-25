 انشقاقات وتناقضات داخل حزب التحالف الوطني ردًّا على دعوة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

البيان قرأه من أمام مبنى مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة، العضو في حزب التحالف محمد الدسوقي، بحضور عدد من الأعضاء المنشقين وشيوخ ووجهاء عشائر ومثقفين من الرقة.

وبعد إعلان الأعضاء الانشقاق، وصف البيان دعوة حزب التحالف إلى المشاركة ودعم الانتخابات الرئاسية السورية بأنها غير شرعية وغير دستورية وغير ديمقراطية، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة دمشق بتمسكها بسياسة الحزب الواحد والإقصاء تجاه المكونات والأحزاب السورية الأخرى ودون أي إصلاح يذكر.

وندد بيان الانشقاق بما ورد في بيان حزب التحالف الذي يعتبر مخالفًا لكل المبادئ التي ينادي بها الحزب وأهدافه في بناء سوريا موحدة ديمقراطية لا مركزية.

وشدد البيان على مقاطعة الانتخابات كونها غير دستورية وغير شرعية حيث إنها لا تمثل جميع أطياف ومكونات سوريا، مجددًا لمجلس سوريا الديمقراطية الالتزام بقراراته الصادرة بخصوص الانتخابات بكل مضامينها ومحتوياتها، ولقوات سوريا الديمقراطية التي قدمت آلاف الشهداء في سبيل استقرار المنطقة.

وشهد فرع حزب التحالف الوطني الديمقراطي في الطبقة حركة انشقاقات واسعة في صفوف أعضائه ردًّا على البيان أيضًا.

وكان حزب التحالف الوطني الديمقراطي قد أعلن خلال بيان له، دعمه للانتخابات الرئاسية السورية وللرئيس الحالي بشار الأسد الذي وصفه البيان بـ "أمل سورية"، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس سوريا الديمقراطية مقاطعته للانتخابات ولن تكون مناطق الإدارة الذاتية طرفًا فيها، ردًّا على تعنت النظام ورفضه للحوار وتمسكه بعقلية الحزب الواحد.

(أع/ مـ)

ANHA