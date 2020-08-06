 التقيد بقرار الحظر سبيل للحد من تفشي فيروس كورونا

تزايدت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرق سوريا، وأعلنت هيئة الصحة حتى الآن تسجيل 54 حالة إصابة، ووفاة إحدى الحالات، وللحد من تفشي الفيروس في المنطقة بشكل أكبر اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جملة من التدابير الاحترازية، منها إغلاق المعابر الحدودية ومراقبتها من خلال إجراء فحوصات طبية للوافدين إلى المنطقة ومنع التجمعات، وكذلك منع حركة التنقل بين المدن والنواحي.

ومع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس أعلنت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة حالة حظر شامل عليها، ابتداءً من تاريخ6 آب ولغاية 20 آب كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

وقبل ساعات من دخول الحظر حيز التنفيذ شهدت الأسواق في ناحية عامودا حركة كبيرة، مع ظهور بعض الاستهتار من قبل البعض، فقلة قليلة من الأهالي اتخذوا تدابيرهم الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، فيما بيّن مواطنون أن سبب عدم تقيدهم بارتداء الكمامات يعود إلى غلائها وعدم توفرها في عامودا بالشكل المطلوب.

المواطن جوان صفوكي وأثناء تجوله في السوق، دعا الأهالي على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية وحماية أنفسهم من فيروس كورونا، باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة، والتقيّد بحالة الحظر حال دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح صفوكي: "الحظر يفرض في أغلب الدول كون الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة، وجميع الدول تحذر أن المرحلة القادمة من مكافحة فيروس كورونا ستكون أصعب، لذا قرار الإدارة الذاتية بفرض حظر التجوال في إقليم الجزيرة قرار صائب".

دعوة لتأمين الكمامات

المواطن ناصر شندي صاحب محل مواد غذائية في ناحية عامودا، توجه بالشكر للإدارة الذاتية على قرار حظر التجوال، وقال:" هذه خطوة مساعدة لمنع انتشار الفيروس في مناطقنا، ففيروس كورونا لا يمكن الاستهانة به".

وبيّن شندي بأنه يساهم في الحفاظ على نظافته الشخصية من خلال استعمال المعقمات، وقال: "بالنسبة للكمامات لا استعملها ففي ناحية عامودا أسعار الكمامات غالية، حيث أن سعر الكمامة الواحدة يصل إلى500 ل.س، وغير متوفرة بالشكل المطلوب"، وطالب الجهات المعنية بإيجاد حل لهذا الأمر.

كما دعا شندي الأهالي إلى ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والالتزام بترك مسافة متر بينهم وبين المحيطين بهم، وتجنب مصافحة الأيدي.

(أ ب)

ANHA