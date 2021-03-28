 التأكيد على السير في خطا الشهداء خلال استذكار الشهيد عكيد

هذا وتجمّع العشرات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنيّة والقوى العسكرية في مزار الشهيد دجوار لاستذكار الذكرى السنوية الـ 35 للشهيد عكيد وكافّة شهداء الحرية، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

مراسم الاستذكار بدأت بتقديم عرض عسكري من قِبل مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة ، تلاه إلقاء كلمات عدّة من قِبل إدارية مجلس مقاطعة الحسكة، زينب شيتكا، وباسم وحدات حماية الشعب والمرأة في مقاطعة الحسكة، سينور كلاويش، وباسم مجلس عوائل الشهداء الإداري أحمد اسعد .

واستذكرت زينب في بداية حديثها، كافّة شهداء الحرية بشخص الشهيد معصوم قورقماز الاسم الحركي "عكيد"، وأفادت أنّه كان من المناضلين الأوائل الذين أشعلوا نار الثورة ضدّ الظلم والاحتلال والفاشيّة التركية.

وأضافت زينب "اليوم لا أحد يستطيع أن يطبّق النظام الديمقراطي في المنطقة، ولكن الإدارة الذاتية طبّقتها وبإمكانها أن تقف ضدّ كل محتلّ يريد النيل من مكتسبات شهدائنا".

وتابعت "كما أنّ المرأة تحافظ على حقوقها وتسترجعها وتبرز دورها على كافّة الأصعدة، وكلّ ذلك بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان".

وأوضحت زينب، أنّهم سيحققون وحدة الشعوب، وأهداف أبنائهم الشهداء، وسيحققون مجتمع يسوده المساواة والعدالة وقالت :"سنرفع من وتيرة النضال وسنحافظ على المكتسبات التي حقّقها أبنائنا الشهداء، لإفشال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته".

ومن جانبها بيّنت سينور كلاويش، أنّ كل آذار يشهد ذكرى أسبوع المقاومة الذي يبدأ من 21 آذار حتى 28 آذار وقالت: "بدأت باستشهاد المناضل مظلوم دوغان في يوم 21 آذار في سجون الاحتلال التركي، ثم تصاعد النضال واستشهد المناضل عكيد في 28 آذار، وأطلق الكفاح المسلح ضدّ الفاشية التركية في السجون بعد مقاومة بطولية شهد لها التاريخ حتى يومنا هذا والتي سنستمر على نهجه حتى النصر".

وعاهدت سينور، بالدفاع عن المنطقة وشعوبها، وبالسّير على درب الشهداء، وتابعت "نحن جاهزون في أيّ بقعة من الأرض للدفاع عن الشعوب المضطهدة، وسنقاوم وندافع عن شعوب مناطقنا بروح مقاومة نوروز".

فيما شدّد أحمد أسعد، أنّهم كمجلس عوائل الشهداء سيسيرون على درب الشهداء الذين استشهدوا من أجل تحقيق الحرية، وقال :"المناضل عكيد قدوة لنا، وأسطورة في النضال وسيذكره التاريخ، وبذكراه نزداد عزيمة وإصرار".

إلى ذلك تجمّع المئات من أهالي ناحية الدرباسية وأعضاء المؤسسات في مزار الشهيد رستم جودي لإحياء ذكرى استشهاد المناضل عكيد، الذي أطلق الرصاصة الأولى في ثورة الكفاح المسلّح ضد الاحتلال التركي في جبال كابار بكردستان.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تحدّث بعدها باسم مجلس عوائل الشهداء، عبد الباقي علي، وقال: "المناضل عكيد أطلق الرصاصة الأولى ضد الاحتلال التركي واتخذّ مع رفاقه مبدأ المقاومة، وعلى هذا الأساس نظّمت قوات الكريلّا نفسها، وإلى الآن يحاربون الاحتلال التركي في سبيل القضية الكردية".

وبيّن علي، أنّه بعد استشهاد المناضل عكيد، انضمّ الآلاف من أبناء الشعب الكردي إلى الكفاح ويناضلون في جبال كردستان حتى تحقيق كردستان حرّة.

وباسم مجلس ناحية الدرباسية تحدّثت ميديا عفرين وقالت: "إطلاق الرصاصة الأولى من قِبل القيادي عكيد كانت ولادة وانتصار جديد للشعب الكردي".

تل تمر

توافد صباح ، اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء مؤسساتها المدنية والعسكرية إلى مزار الشهداء الواقع على طريق ناحية زركان لاستذكار الشهيد القيادي عكيد الاسم الحقيقي معصوم قورقماز

بدأت مراسيم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، وسط الساحة المزينة بصور الشهيد عكيد وصور شهداء الحرية، ورفع الحضور لإعلام القوات العسكرية والأحزاب السياسية وصور القائد عبدالله أوجلان، تليها كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر عادل حسين.

أستذكر عادل حسين في بداية حديثه السنوية الـ 35لشهادة المناضل معصوم قورقماز " عكيد"، وسرد بعضاً من حياته ونضاله.

وتابع حسين "في تاريخ الشعب الكردي هناك قادة قليلون مثل الشهيد عكيد، قبل2633 عام من الآن ظهر لنا قائد يدعى بكاوا الحداد وأشعل لنا نار الحرية بعد انتصاره على الظلم، والقائد عكيد أيضاً كان مثل كاوا الحداد".

وأختتم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو للمقاومة.

(كروب/ هـ ن)

ANHA