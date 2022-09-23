 المكتبة الجوالة تختتم في الطبقة بالتأكيد على استمرار النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد

الفعالية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة تحت شعار" هلموا لمعركة الحرية"وجابت المكتبة الجوالة في أحياء المدينة و في يومها الثالث على التوالي توقفت في المركز الثقافة والفن.

وتضمنت المكتبة الجوالة توزيع نسخ من مرافعات وتحليلات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية.

وعلى هامش الفعالية التقت وكالتنا بالرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في الطبقة محمود اليتيم ليتحدث عن هذه الفعالية قائلاً:" في البداية نحن كاتحاد رياضي وحركة الشبيبة الثورية المرأة الشابة مستمرين في الفعاليات التي تطالب بحرية القائد والفيلسوف والمفكر عبد الله أوجلان لنيل حريته الجسدية "

وأضاف المحمود" نظمت هذه الفعالية من أجل الوصول لكافة شرائح المجتمع وتعريفهم بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان والكتب والمرافعات التي طرحها للنهوض نحو واقع أفضل والتخلص ن الرأسمالية ".

وأكد" سنسير على فكره ونهجه حتى تحقيق الحرية وسنسلك خطى الشهداء والمحافظة على المكتسبات التي حققناها بدماء شهدائنا الابطال للعيش بحرية وكرامة".

(س ك/سـ)

ANHA